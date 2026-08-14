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Информацию о руководителе аппарата КГГА Загуменном признали недостоверной: решение суда

19:11 14.08.2026 Пт
2 мин
Ответчики обязаны опровергнуть информацию про командировки чиновника
aimg Юлия Бойко
Чиновник КГГА выиграл суд по делу о распространении недостоверной информации (фото: РБК-Украина)

Суд полностью удовлетворил иск руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного в деле о распространении правоохранительными органами недостоверной информации о его служебных командировках.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

Отмечается, что сегодня, 14 августа, суд поставил точку в деле о распространении правоохранительными органами недостоверной информации про служебные командировки руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

Что постановил суд

"Суд полностью удовлетворил иск к Офису Генерального прокурора, Национальной полиции Украины, ГУ Национальной полиции в г. Киеве и Киевской городской прокуратуре", - сообщили в КГГА.

Суд признал не соответствующими действительности утверждения о якобы неслужебном характере командировок Загуменного и обязал ответчиков опровергнуть их на официальных интернет-ресурсах.

"Ответчики обязаны опровергнуть эту информацию. Это первый случай в судебной практике, когда иск по опровержению недостоверной информации, распространенной правоохранительными органами на их официальных ресурсах, удовлетворен в полном объеме", - рассказал Дмитрий Загуменный.

Он отметил, что в свое время эти утверждения стали основанием для его публичной дискредитации и нанесли репутационный ущерб не только ему лично, но и городским властям в целом. Потому он решил защищать свое имя и репутацию в суде.

Загуменный поблагодарил суд за беспристрастное и объективное рассмотрение дела.

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"Для меня это решение важно не только как восстановление справедливости по конкретной ситуации. Это также подтверждение принципа: любые обвинения должны основываться на установленных фактах, а правоохранительные органы должны ответственно относиться к распространяемой от своего имени информации", - подчеркнул он.

Детали дела

Как сообщалось, что в конце сентября 2025 года правоохранители вручили подозрение руководителю аппарата КГГА в подделке документов для выезда за границу во время военного положения.

Сразу после этого Дмитрий Загуменный заявил о начале дискредитационной кампании против него в СМИ.

Напомним, в декабре прошлого года суд обязал Офис Генпрокурора открыть производство по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что с 2019 года против представителей столичной власти было открыто более 1500 уголовных производств. Силовики провели за это время 1200 обысков и вручили более 300 подозрений.

При этом только 4 дела завершились обвинительными приговорами, вступившими в законную силу. А подавляющее большинство дел разваливаются, даже не попадая в суд.

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