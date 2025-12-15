Суд заставил Офис генпрокурора открыть дело из-за незаконного преследования, - Загуменный

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook .

"Суд принял решение, которым обязал Офис Генерального прокурора зарегистрировать уголовное производство по факту заведомо незаконного привлечения меня к уголовной ответственности. Речь идет о статье 372 Уголовного кодекса Украины - а именно привлечение заведомо невиновного человека к уголовной ответственности", - написал Загуменный.

Руководитель аппарата КГГА отметил, что в конце сентября правоохранители вручили ему подозрение, и сразу после этого началась дискредитационная кампания против него в СМИ.

"30 сентября 2025 года мне вручили письменное подозрение. По версии следствия, я якобы в неустановленное время, в неустановленном месте и вместе с неустановленными лицами подделал документы, которые стали основанием для служебной командировки, - напомнил он.

Загуменный подчеркнул, что за все время расследования никто даже не попытался дать ответы на эти ключевые вопросы.

"Сразу после вручения подозрения начала распространяться информация о якобы "частных поездках" по поддельным документам. В то же время, когда в суде появлялись свидетели, готовые подтвердить служебный характер моих командировок, сторона обвинения заявляла, что это "не имеет отношения к делу", - отметил глава аппарата КГГА.

Он подчеркнул, что суд увидел в действиях правоохранителей очевидные факты незаконного преследования.

"В этом деле речь идет не о поиске правды. Цель - публично дискредитировать меня и отстранить от исполнения должностных обязанностей. Суд видит очевидные факты незаконного преследования и обязал зарегистрировать производство о незаконных действиях со стороны обвинения. Я убежден, что в Украине недопустимо привлекать к уголовной ответственности и дискредитировать людей за четкую позицию в отстаивании интересов общества, а не интересов временных назначенцев. Именно с таким давлением сегодня сталкиваются и отдельные депутаты, которые имеют принципиальную позицию и последовательно ее отстаивают, в том числе через манипуляции темой их служебных командировок", - подчеркнул Загуменный.