Загуменного освободили из-под домашнего ареста, отстранение признано незаконным, - КГГА
Киевский апелляционный суд отменил отстранение главы аппарата КГГА Дмитрия Загуменного от работы и круглосуточный домашний арест.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает сайт КГГА.
"Эти два дня были очень сложными, но важными на пути к восстановлению справедливости. Киевский апелляционный суд отменил мое отстранение от работы и круглосуточный домашний арест, фактически признав незаконными соответствующие решения Голосеевского районного суда. Это первая важная победа, которая показывает: обвинения в отношении меня в "незаконных командировках" являются абсурдными", - написал Дмитрий Загуменный.
Он также сообщил, что и дальше будет добиваться справедливости и привлечения к ответственности тех, кто пытается незаконно криминализировать его деятельность и дискредитировать.
"Мне искренне жаль, что в критические для государства моменты, когда мы должны быть едиными, сильными, делать все для победы и поддержки Вооруженных Сил Украины, я и многие мои коллеги вынуждены тратить время на судебные баталии и бороться с незаконными преследованиями и телеграммной яростью отдельных руководителей, которые не способны на другое, кроме распространения грязи", - подчеркнул Загуменный.
Что этому предшествовало
Ранее Дмитрий Загуменный заявил, что дело против него носит политический характер. Он назвал его попыткой дискредитировать его из-за критики центральной власти и военной администрации Киева.
Как сообщалось, с 2019 года против представителей столичной власти было открыто более 1500 уголовных производств, проведено более 1200 обысков и вручено более 300 подозрений. При этом за это же время было вынесено лишь 4 обвинительных приговора, которые вступили в законную силу.