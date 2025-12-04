ua en ru
Кличко заявил об усилении давления на местное самоуправление с привлечением всех силовиков

Киев, Четверг 04 декабря 2025 13:54
UA EN RU
Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об усилении давления на представителей местного самоуправления столицы с привлечением всех правоохранительных органов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, продолжается политическое давление на представителей местного самоуправления столицы и для этого привлекают все правоохранительные органы.

"Депутаты Киевсовета от оппозиционных к центральной власти фракций, представители исполнительного органа Киевсовета, подвергаются преследованиям, ходят на бесконечные допросы по абсолютно надуманным делам. Звучат публичные обвинения, которые потом правоохранители не доказывают в суде. Людям портят репутацию, пытаются деморализовать, препятствуют выполнению профессиональных обязанностей", - заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что таким образом центральная власть хочет заставить депутатов Киевсовета и работников КГГА выполнять решения своих представителей на местах.

"Такие действия имеют очевидную политическую цель - принудить депутатов к лояльности, заставить их поддерживать решения, навязанные сверху через представителей центральной власти. Мы видим попытки уничтожения местного самоуправления. Потому что попытки сделать Киевсовет "ручным" продолжаются не первый год. И центральная власть пренебрегает выбором киевлян, их правом выбирать власть в своем городе, а не гадать, кого следующего "залетного" им сбросят сверху", - отметил Виталий Кличко.

Он призвал правоохранителей действовать исключительно в правовом поле, а не выполнять прихоти центральной власти.

"Обращаюсь к правоохранителям: действуйте исключительно в правовом поле, а не выполняйте политические прихоти центральной власти. Обращаюсь к тем, кто уничтожает местное самоуправление: не разрушайте государство изнутри! Отложите свои политические интересы ради интересов страны, ее демократических достижений, ради сохранения нашей независимости. Украинцы не допустят установления авторитаризма. Пора уже это понять!" - подчеркнул мэр Киева.

Ранее Виталий Кличко опубликовал колонку в издании "Украинская Правда", где назвал 5 шагов для того, чтобы Украина восстановила доверие к власти после громкого коррупционного скандала и выстояла перед вызовами этой зимой. Один из них - это прекращение политических атак с помощью "силовиков" на местное самоуправление.

Напомним, с 2019 по конец весны 2025 года правоохранительные органы начали более 1500 уголовных производств в отношении сотрудников КГГА и структурных подразделений. За это время проведено более 1200 обысков и вручено более 300 подозрений. Однако только 4 обвинительных приговора вступили в законную силу.

