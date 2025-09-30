ua en ru
Руководитель аппарата КГГА подделал документы для командировок в Европу: полиция разоблачила схему

Вторник 30 сентября 2025 16:01
Иллюстративное фото: руководитель аппарата КГГА подделал документы для командировок в Европу (GettyImages)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Кава

Руководителю аппарата КГГА объявили подозрение в подделке документов для выезда за границу во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Нацполицию.

По данным РБК-Украина, речь о Дмитрии Загуменном, руководителе аппарата главы КГГА.

По данным полиции, чиновнику объявили подозрение в подделке документов для выезда за границу во время военного положения.

"Схему, по которой чиновник исполнительного органа КГГА дважды незаконно выезжал за пределы Украины во время военного положения, разоблачили следователи полиции Киева совместно с работниками ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры", - говорится в сообщении.
По информации следствия, в 2023 году чиновник отправился на рабочую конференцию в Барселону, а в 2024 году - во Флоренцию. Официальной целью командировок были якобы встречи с лидерами цифровой трансформации и укрепление международных связей столицы.

Однако правоохранители установили, что приглашения от организаторов мероприятий были поддельные. На их основании чиновник дважды незаконно пересек государственную границу и находился более двух недель в Италии и Испании.

Чиновнику сообщили о подозрении по ч. 3 и 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины - подделка и использование официального документа, а также по ч. 1 ст. 366 УК Украины - внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

В полиции уточнили, что согласно санкциям инкриминируемых статей максимальное наказание предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение трех лет.

Ранее мы писали, что заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву, которого ранее отстранили от исполнения обязанностей, объявили подозрение. Чиновник является фигурантом антикоррупционных расследований.

