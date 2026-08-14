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Інформацію щодо керівника апарату КМДА Загуменного визнали недостовірною: рішення суду

19:11 14.08.2026 Пт
2 хв
Відповідачі зобов'язані спростувати інформацію про відрядження посадовця
aimg Юлія Бойко
Посадовець КМДА виграв суд у справі про поширення недостовірної інформації (фото: РБК-Україна)

Суд повністю задовольнив позов керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного у справі щодо поширення правоохоронними органами недостовірної інформації про його службові відрядження.

Як пише РБК-Україна, про це йдеться у повідомленні на сайті КМДА.

Зазначається, що сьогодні, 14 серпня, суд поставив крапку у справі щодо поширення правоохоронними органами недостовірної інформації про службові відрядження керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

Що вирішив суд

"Суд повністю задовольнив позов до Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, ГУ Національної поліції у м. Києві та Київської міської прокуратури", - повідомили в КМДА.

Суд визнав такими, що не відповідають дійсності, твердження про нібито неслужбовий характер відряджень Загуменного, і зобов’язав відповідачів спростувати їх на офіційних інтернет-ресурсах.

"Відповідачів зобов’язано спростувати цю інформацію. Це перший випадок у судовій практиці, коли позов щодо спростування недостовірної інформації, поширеної правоохоронними органами на їхніх офіційних ресурсах, задоволено в повному обсязі", - підкреслив Дмитро Загуменний.

Він зазначив, що свого часу ці твердження стали підставою для його публічної дискредитації та завдали репутаційної шкоди не лише йому особисто, а й міській владі загалом. Тому він вирішив захищати своє ім’я і репутацію у суді.

Загуменний подякував суду за неупереджений і об’єктивний розгляд справи.

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"Для мене це рішення важливе не лише як відновлення справедливості щодо конкретної ситуації. Це також підтвердження принципу: будь-які звинувачення мають ґрунтуватися на встановлених фактах, а правоохоронні органи повинні відповідально ставитися до інформації, яку поширюють від свого імені", - наголосив він.

Деталі справи

Як повідомлялося, наприкінці вересня 2025 року правоохоронці вручили підозру керівнику апарату КМДА у підробці документів для виїзду за кордон під час воєнного стану.

Одразу після цього Дмитро Загуменний заявив про початок дискредитаційної кампанії проти нього в ЗМІ.

Нагадаємо, у грудні минулого року суд зобов’язав Офіс Генпрокурора відкрити провадження за фактом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що з 2019 року проти представників столичної влади було відкрито понад 1500 кримінальних проваджень. Силовики провели за цей час 1200 обшуків та вручили більше 300 підозр.

При цьому лише 4 справи завершилися обвинувальними вироками, які набрали законної сили. А переважна більшість справ розвалюються, навіть не потрапляючи до суду.

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