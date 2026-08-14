Інформацію щодо керівника апарату КМДА Загуменного визнали недостовірною: рішення суду

Суд повністю задовольнив позов керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного у справі щодо поширення правоохоронними органами недостовірної інформації про його службові відрядження.
Як пише РБК-Україна, про це йдеться у повідомленні на сайті КМДА.
Зазначається, що сьогодні, 14 серпня, суд поставив крапку у справі щодо поширення правоохоронними органами недостовірної інформації про службові відрядження керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.
"Суд повністю задовольнив позов до Офісу Генерального прокурора, Національної поліції України, ГУ Національної поліції у м. Києві та Київської міської прокуратури", - повідомили в КМДА.
Суд визнав такими, що не відповідають дійсності, твердження про нібито неслужбовий характер відряджень Загуменного, і зобов’язав відповідачів спростувати їх на офіційних інтернет-ресурсах.
"Відповідачів зобов’язано спростувати цю інформацію. Це перший випадок у судовій практиці, коли позов щодо спростування недостовірної інформації, поширеної правоохоронними органами на їхніх офіційних ресурсах, задоволено в повному обсязі", - підкреслив Дмитро Загуменний.
Він зазначив, що свого часу ці твердження стали підставою для його публічної дискредитації та завдали репутаційної шкоди не лише йому особисто, а й міській владі загалом. Тому він вирішив захищати своє ім’я і репутацію у суді.
Загуменний подякував суду за неупереджений і об’єктивний розгляд справи.
"Для мене це рішення важливе не лише як відновлення справедливості щодо конкретної ситуації. Це також підтвердження принципу: будь-які звинувачення мають ґрунтуватися на встановлених фактах, а правоохоронні органи повинні відповідально ставитися до інформації, яку поширюють від свого імені", - наголосив він.
Як повідомлялося, наприкінці вересня 2025 року правоохоронці вручили підозру керівнику апарату КМДА у підробці документів для виїзду за кордон під час воєнного стану.
Одразу після цього Дмитро Загуменний заявив про початок дискредитаційної кампанії проти нього в ЗМІ.
Нагадаємо, у грудні минулого року суд зобов’язав Офіс Генпрокурора відкрити провадження за фактом незаконного притягнення до кримінальної відповідальності керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного.
Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що з 2019 року проти представників столичної влади було відкрито понад 1500 кримінальних проваджень. Силовики провели за цей час 1200 обшуків та вручили більше 300 підозр.
При цьому лише 4 справи завершилися обвинувальними вироками, які набрали законної сили. А переважна більшість справ розвалюються, навіть не потрапляючи до суду.