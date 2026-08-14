ua en ru
Пт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Информацию о руководителе аппарата КГГА Загуменном признали недостоверной: решение суда

19:11 14.08.2026 Пт
2 мин
Ответчики обязаны опровергнуть информацию про командировки чиновника
aimg Юлия Бойко
Информацию о руководителе аппарата КГГА Загуменном признали недостоверной: решение суда Чиновник КГГА выиграл суд по делу о распространении недостоверной информации (фото: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Суд полностью удовлетворил иск руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного в деле о распространении правоохранительными органами недостоверной информации о его служебных командировках.

Как пишет РБК-Украина, об этом говорится в сообщении на сайте КГГА.

Отмечается, что сегодня, 14 августа, суд поставил точку в деле о распространении правоохранительными органами недостоверной информации про служебные командировки руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

Что постановил суд

"Суд полностью удовлетворил иск к Офису Генерального прокурора, Национальной полиции Украины, ГУ Национальной полиции в г. Киеве и Киевской городской прокуратуре", - сообщили в КГГА.

Суд признал не соответствующими действительности утверждения о якобы неслужебном характере командировок Загуменного и обязал ответчиков опровергнуть их на официальных интернет-ресурсах.

"Ответчики обязаны опровергнуть эту информацию. Это первый случай в судебной практике, когда иск по опровержению недостоверной информации, распространенной правоохранительными органами на их официальных ресурсах, удовлетворен в полном объеме", - рассказал Дмитрий Загуменный.

Он отметил, что в свое время эти утверждения стали основанием для его публичной дискредитации и нанесли репутационный ущерб не только ему лично, но и городским властям в целом. Потому он решил защищать свое имя и репутацию в суде.

Загуменный поблагодарил суд за беспристрастное и объективное рассмотрение дела.

Читайте также: Загуменного освободили из-под домашнего ареста, отстранение признано незаконным, - КГГА

"Для меня это решение важно не только как восстановление справедливости по конкретной ситуации. Это также подтверждение принципа: любые обвинения должны основываться на установленных фактах, а правоохранительные органы должны ответственно относиться к распространяемой от своего имени информации", - подчеркнул он.

Детали дела

Как сообщалось, что в конце сентября 2025 года правоохранители вручили подозрение руководителю аппарата КГГА в подделке документов для выезда за границу во время военного положения.

Сразу после этого Дмитрий Загуменный заявил о начале дискредитационной кампании против него в СМИ.

Напомним, в декабре прошлого года суд обязал Офис Генпрокурора открыть производство по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что с 2019 года против представителей столичной власти было открыто более 1500 уголовных производств. Силовики провели за это время 1200 обысков и вручили более 300 подозрений.

При этом только 4 дела завершились обвинительными приговорами, вступившими в законную силу. А подавляющее большинство дел разваливаются, даже не попадая в суд.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КГГА Суд
Новости
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Разведка выяснила планы РФ, Украина готовит противодействие и контрмеры, - Зеленский
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G