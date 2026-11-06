Информационно мобилизацию проиграли. Клименко отреагировал на события под Киевом

Во время инцидента в Петропавловской Борщаговке там находилось много молодежи не призывного возраста. Кроме того, среди участников беспорядков было 29 стримеров.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил секретарь СНБО Игорь Клименко во время встречи с журналистами.

"О Петропавловской Борщаговке. Я видел то, как стремительно развивалась ситуация, видел этих людей и их действия. Было много молодежи, не мобилизационного возраста в частности. Были дети. Очень быстро расходилась информация", - отметил он.

Клименко добавил, что там были люди не только из Киева или Петропавловской Борщаговки.

"По той информации, которая есть у меня, там было 29 стримеров. Вопрос мобилизации вообще один из самых чувствительных. Он быстро зажигает общество. К сожалению, информационно за все это время мобилизацию фактически проиграли. Кто именно? Пожалуй, все вместе", - подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, на этом фоне появляются разные группы, которые просто зарабатывают деньги.

"То есть пошел заказ, они отрабатывают. Такие достаточно хорошо организованные группы. Однозначно государству нужно лучше работать по выявлению и предупреждению таких провокаций, особенно во время войны", - заявил Клименко.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке возле одного из зданий Нацгвардии произошли массовые беспорядки.

Перед этим в соцсетях появилась информация о якобы содержании десятков мужчин в подвале одного из частных домов. Также делались манипулятивные и непроверенные заявления об издевательствах над ними.