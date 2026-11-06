Інформаційно мобілізацію програли. Клименко відреагував на події під Києвом

Під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці там перебувало багато молоді не призовного віку. Крім того, серед учасників заворушень були 29 стрімерів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив секретар РНБО Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами.

"Щодо Петропавлівської Борщагівки. Я бачив те, як стрімко розвивалася ситуація, бачив цих людей та їхні дії. Було багато молоді, не мобілізаційного віку зокрема. Були діти. Дуже швидко розходилася інформація", - зазначив він.

Клименко додав, що там були люди не лише з Києва чи Петропавлівської Борщагівки.

"За тією інформацією, яка є в мене, там було 29 стрімерів. Питання мобілізації взагалі є одним із найчутливіших. Воно швидко запалює суспільство. На жаль, інформаційно за весь цей час мобілізацію фактично програли. Хто саме? Мабуть, всі разом", - підкреслив секретар РНБО.

За його словами, на цьому фоні з’являються різні групи, які просто заробляють кошти.

"Тобто пішло замовлення, вони відробляють. Такі досить добре організовані групи. Однозначно державі треба краще працювати по виявленню і попередженню таких провокацій, особливо під час війни", - заявив Клименко.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці біля однієї з будівель Нацгвардії сталися масові заворушення.

Перед цим у соцмережах з'явилася інформація про нібито утримання десятків чоловіків у підвалі одного з приватних будинків. Також робилися маніпулятивні та неперевірені заяви про знущання з них.