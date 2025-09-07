Информация о третьей жертве удара РФ по столице не подтвердилась, - КГВА

Обстрел Украины в ночь на 7 сентября

Напомним, что в ночь на 7 сентября войска РФ выпустили по Украине рекордные 810 дронов, а также 13 ракет, в том числе и баллистические. ПВО обезвредила 747 беспилотников и четыре ракеты.

Россияне атаковали Киев, Запорожье, Днепр, Кременчуг и Кривой Рог. В Киеве погибла женщина и двухмесячный мальчик. Также впервые с начала полномасштабной войны было атаковано здание Кабмина.

В столице после вражеского удара известно о 20 раненых и двух погибших, частично перекрыто движение и введены ограничения в маршрутах общественного транспорта.

В свою очередь, в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци".

Также армия РФ атаковала палаточный лагерь с людьми в Сумской области. В результате удара погибла женщина, есть пострадавшие.

Больше о последствиях обстрела - читайте в материале РБК-Украина.