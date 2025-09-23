ua en ru
Индонезия заявила о готовности отправить миротворцев в Украину, но есть условие

США, Вторник 23 сентября 2025 20:15
Индонезия заявила о готовности отправить миротворцев в Украину, но есть условие Фото: Прабово Субианто, президент Индонезии (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Индонезия согласна направить миротворческие силы в Индонезию, однако есть одно условие.

Как пишет РБК-Украина, об этом президент страны Прабово Субианто заявил во время выступления на дебатах Генассамблеи ООН

Президент Индонезии заявил, что готов направить миротворцев в Украину под эгидой Организации Объединенных Наций, когда соответствующее решение будет принято ООН.

"Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а "сапогами на земле". Если и когда Совет безопасности ООН и эта Генассамблея решат, Индонезия готова направить 20 тысяч или даже больше наших сыновей и дочерей, чтобы установить мир в Украине, в Газе, в Судане, в Ливии, везде, где нужно обеспечить мир", - подчеркнул Субианто.

Он подтвердил готовность страны взять на себя долю ответственности, и отметил, что "мир необходимо защищать".

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину. Он отметил, что мониторинговые механизмы ОБСЕ и ООН продемонстрировали свою неэффективность.

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал намерения стран Запада разместить свои миротворческие войска в Украине. По его словам, такой контингент "станет законной целью для армии РФ".

Лавров отметил, что их пребывание в Украине будет расцениваться Россией, как "оккупация" страны Западом. Он также добавил, что РФ не будет обращать внимания на флаг миротворцев.

Также мы рассказывали, что в рамках гарантий безопасности союзные государства рассматривают введение войск в Украину, но это станет возможным только после соглашения о мире. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, однако никаких подробностей по этому поводу он не раскрыл.

ООН Украина Индонезия
