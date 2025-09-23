Индонезия заявила о готовности отправить миротворцев в Украину, но есть условие

Индонезия согласна направить миротворческие силы в Индонезию, однако есть одно условие.

Как пишет РБК-Украина, об этом президент страны Прабово Субианто заявил во время выступления на дебатах Генассамблеи ООН

Президент Индонезии заявил, что готов направить миротворцев в Украину под эгидой Организации Объединенных Наций, когда соответствующее решение будет принято ООН. "Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а "сапогами на земле". Если и когда Совет безопасности ООН и эта Генассамблея решат, Индонезия готова направить 20 тысяч или даже больше наших сыновей и дочерей, чтобы установить мир в Украине, в Газе, в Судане, в Ливии, везде, где нужно обеспечить мир", - подчеркнул Субианто. Он подтвердил готовность страны взять на себя долю ответственности, и отметил, что "мир необходимо защищать".