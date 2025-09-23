Індонезія заявила про готовність відправити миротворців до України, але є умова

Як пише РБК-Україна , про це президент країни Прабово Субіанто заявив під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН

Він підтвердив готовність країни взяти на себе частку відповідальності, і зауважив, що "мир необхідно захищати".

"Ми продовжимо служити там, де миру потрібні захисники. Не просто словами, а "чоботами на землі". Якщо і коли Рада безпеки ООН і ця Генасамблея вирішать, Індонезія готова направити 20 тисяч або навіть більше наших синів і дочок, щоб встановити мир в Україні, у Газі, в Судані, в Лівії, скрізь, де потрібно забезпечити мир", - наголосив Субіанто.

Президент Індонезії заявив, що готовий направити миротворців до України під егідою Організації Об’єднаних Націй, коли відповідне рішення буде ухвалено ООН.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що скептично ставиться до ідеї відправки миротворців ООН в Україну. Він зауважив, що моніторингові механізми ОБСЄ та ООН продемонстрували свою неефективність.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував наміри країн Заходу розмістити свої миротворчі війська в Україні. За його словами, такий контингент "стане законною ціллю для армії РФ".

Лавров наголосив, що їхнє перебування в Україні буде розцінюватись Росією, як "окупація" країни Заходом. Він також додав, що РФ не зважатиме на прапор миротворців.

Також ми розповідали, що в рамках гарантій безпеки союзні держави розглядають введення військ в Україну, але це стане можливим лише після угоди про мир. Відповідну заяву зробив український лідер Володимир Зеленський, проте жодних подробиць з цього приводу він не розкрив.