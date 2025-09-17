ua en ru
МИД скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину

Среда 17 сентября 2025 16:15
МИД скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину Фото: спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Министерстве иностранных дел скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину. Ведь механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены, показали свою неэффективность.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил во время брифинга.

"То, что касается миротворческой миссии, мне кажется, это гипотетический разговор по состоянию на сейчас", - сказал Тихий.

Он напомнил, что глава МИД Украины Андрей Сибига ранее отмечал, что механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены для того, чтобы мониторить, например, режим прекращения огня или какие-то другие элементы достижения мира в Украине, продемонстрировали свою неэффективность.

"Поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня. И министр часто подчеркивает, что нужно искать какие-то альтернативные механизмы, по меньшей мере, когда речь идет о режиме прекращения огня. Я думаю, что в таком ключе мы рассматриваем и это заявление", - отметил спикер.

По его мнению, президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок высказывает различные соображения на тему того, как Генассамблея могла бы помочь в регулировании войны РФ против Украины.

"Именно это стремление мы приветствуем, однозначно, и будем искать вместе способы, как действительно этот орган привлечь к завершению российской агрессии и обеспечению мира, однозначно. Будем с ними работать дальше над этим", - добавил Тихий.

Бербок не исключает отправку миротворцев ООН в Украину

Напомним, на днях президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок заявила, что она не исключает развертывания миротворческих сил ООН в Украине для обеспечения режима прекращения огня и послевоенного мира, если это поддержит большинство государств-членов.

Она подчеркнула, что миротворческие миссии "необходимы как никогда раньше, и не только учитывая европейский континент".

"Если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить. И если большинство государств-членов считает, что для этого нужны голубые каски, то это, надеемся, поможет обеспечить длительный мир. Прежде всего, необходимо провести мирные переговоры", - подчеркнула Бербок.

