МИД скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину

В Министерстве иностранных дел скептически относится к идее отправки миротворцев ООН в Украину. Ведь механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены, показали свою неэффективность.

Как сообщает РБК-Украина , об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил во время брифинга.

"То, что касается миротворческой миссии, мне кажется, это гипотетический разговор по состоянию на сейчас", - сказал Тихий.

Он напомнил, что глава МИД Украины Андрей Сибига ранее отмечал, что механизмы ОБСЕ и ООН, которые ранее были применены для того, чтобы мониторить, например, режим прекращения огня или какие-то другие элементы достижения мира в Украине, продемонстрировали свою неэффективность.

"Поэтому мы относимся скептически к применению механизмов ООН и ОБСЕ в рамках мирного урегулирования или режима прекращения огня. И министр часто подчеркивает, что нужно искать какие-то альтернативные механизмы, по меньшей мере, когда речь идет о режиме прекращения огня. Я думаю, что в таком ключе мы рассматриваем и это заявление", - отметил спикер.

По его мнению, президент Генассамблеи ООН Анналена Бербок высказывает различные соображения на тему того, как Генассамблея могла бы помочь в регулировании войны РФ против Украины.

"Именно это стремление мы приветствуем, однозначно, и будем искать вместе способы, как действительно этот орган привлечь к завершению российской агрессии и обеспечению мира, однозначно. Будем с ними работать дальше над этим", - добавил Тихий.