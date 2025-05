Индия и Пакистан ночью обменялись ударами: что произошло и как реагирует мир

Напомним, что конфликт между Индией и Пакистаном, который тлеет уже несколько десятилетий, обострился после того, как 22 апреля 2025 года в в популярном туристическом поселке Пахалгам в Индии (Гималайский регион) вооруженные боевики открыли огонь по туристам, в результате чего погибли более двух десятков человек. Нью-Дели обвиняет Исламабад в причастности к инциденту, Пакистан же эти обвинения отвергает.

Добавим, что Кашмир уже десятилетиями остается источником напряжения между Индией и Пакистаном, а иногда - и Китаем. Регион разделен между Индией и Пакистаном, однако обе страны считают его своей территорией. Противостояние вокруг Кашмира началось еще в 1947 году, после обретения независимости Индией и Пакистаном.

С тех пор между государствами трижды разгорались полномасштабные войны, причем две из них напрямую касались именно Кашмира. Индия рассматривает регион как неотъемлемую часть своей территории, тогда как Пакистан настаивает, что мусульманское население региона имеет право на самоопределение или присоединение к Пакистану.

Больше о конфликтных отношениях между Индией и Пакистаном и при чем здесь регион Кашмир - в отдельном материале РБК-Украина.

