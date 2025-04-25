В шаге от войны? Что происходит между Индией и Пакистаном

Между Индией и Пакистаном вспыхнул серьезный конфликт после нападения боевиков на группу туристов в спорном регионе Кашмир. Страны, которые обладают ядерными арсеналами, пригрозили друг другу войной, а на границе между ними уже произошли первые столкновения.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что происходит между Индией и Пакистаном и при чем здесь регион Кашмир.

Что произошло между Индией и Пакистаном

В эту среду, 23 апреля, в индийской части региона Кашмир боевики расстреляли группу туристов. Нападение стало самым кровавым за последние годы, ведь от рук боевиков погибло более 20 человек.

Ответственность за атаку взяла на себя малоизвестная боевая группировка "Кашмирское сопротивление", недовольная расселением в регионе "чужаков", которое повлекло "демографические изменения". За последние два года почти 84 000 неместных жителей Индии получили право на проживание в Кашмире. Боевики на своих страницах в соцсетях также угрожали насилием тем, кто будет пытаться "незаконно поселиться" в регионе.

Индийские власти обвинили в нападении "пакистанских боевиков", которые, по их словам, действуют под прикрытием Исламабада. Пакистан отверг причастность к теракту и назвал инцидент "восстанием местных".

Фото: между Индией и Пакистаном вспыхнул конфликт (Getty Images)

Однако уже на следующий день Индия приняла целый ряд решений против Пакистана: закрыла пограничный переход в регионе Кашмир, аннулировала выданные визы и ограничила выдачу новых, а также выдворила пакистанских дипломатов.

Кульминацией стал выход из 60-летнего Договора о водах Инда, который гарантировал беспрепятственный поток воды в Пакистан из главных источников: рек Инд, Джелам и Чинаб.

Кроме того, власти Индии заявили, что могут отменить соглашение о прекращении огня, заключенное с Пакистаном в 2021 году. Если нападения не прекратятся, Нью-Дели оставляет за собой право действовать без ограничений, предупредил министр обороны Индии.

Исламабад в ответ на действия Индии также закрыл пограничный пост в Кашмире, выслал дипломатов, дал 48 часов всем гражданам Индии на выезд из Пакистана, а также закрыл воздушное пространство для самолетов всех индийских авиакомпаний.

Кроме того, Пакистан выдвинул Индии ультиматум по воде, фактически пригрозив войной. Параллельно с этим пакистанскую армию начали приводить в полную боевую готовность.

"Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда будет рассматриваться как акт войны и на нее будет дан ответ со всей силой", - отметили в Исламабаде.

Ситуация на границе Индии и Пакистана резко обострилась сегодня, 25 апреля. Индийский телеканал News18 сообщил о перестрелке между военными Индии и Пакистана на линии контроля в регионе Кашмир.

Что такое регион Кашмир и почему у Индии и Пакистана конфликт из-за него

Кашмир - спорный регион на северо-западе Индии, который более 70 лет остается источником напряжения между двумя ядерными государствами. После обретения независимости от Британской империи в 1947 году, Кашмир стал объектом территориального спора. Индия контролирует около 55% территории региона, Пакистан - примерно 35%, остальное - под контролем Китая.

Фото: Индии и Пакистан имеют территориальный спор из-за Кашмира (Getty Images)

З эти годы Индия и Пакистан трижды воевали, две из этих войн - именно из-за Кашмира. Индия считает Кашмир неотъемлемой частью своей территории. Исламабад настаивает, что мусульманское население региона имеет право на самоопределение или присоединение к Пакистану.

В 2019 году Индия отменила особый статус Кашмира, что вызвало глубокий кризис в отношениях с Пакистаном и вызвало вспышку протестов и периодические вооруженные столкновения и обстрелы. Конфликт длился до 2021 года, пока между Нью-Дели и Исламабадом не было заключено соглашение о прекращении огня.

Может ли между Индией и Пакистаном вспыхнуть война

Индия и Пакистан уже успели обменяться довольно серьезными угрозами касательно военных действий. Обе страны обладают ядерными арсеналами, поэтому любой конфликт между ними может угрожать ядерной войной в регионе.

Фото: у Индии и Пакистана есть ядерное оружие (Getty Images)

Эксперт по Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Бутырская считает, что Нью-Дели и Исламабад все же будут воздерживаться от применения ядерного вооружения в своих конфликтах. Как сказала она в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина, в доктрине Индии не предусмотрено применение ядерного оружия первыми.

"На мой взгляд, все же между странами будет включен режим определенного сдерживания и понимания последствий, который, я надеюсь, не приведет к большому конфликту, а по крайней мере закончится таким обострением, которое потом уляжется. И, если есть возможность, стороны снова вернутся к тому статус-кво, которого они придерживались", - считает Бутырская.

Однако в этом конфликте может появиться и третий игрок. На сторону Пакистана может стать Китай, у которого тоже натянутые отношения с Индией и собственные территориальные претензии по Кашмиру. К тому же между ними в прошлом уже происходили пограничные столкновения.

Мировое напряжение достигает пика на фоне полномасштабной войны России против Украины в Европе и конфликта между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке, а война между двумя ядерными державами, чье суммарное население превышает 1,5 млрд человек, выведет общемировую эскалацию на еще более высокий, заоблачный уровень. Но пока остается обоснованная надежда на то, что текущее обострение между Нью-Дели и Исламабадом закончится "игрой мышцами" - как это уже бывало в прошлом.