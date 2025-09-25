Индия просит США разрешить покупку иранской нефти вместо российской, - Bloomberg
Почти 90% потребностей Индии в нефти покрываются импортом. Дешевую российскую нефть хотят заместить такой же дешевой иранской.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Индийские чиновники вновь заявили администрации Дональда Трампа, что значительное сокращение импорта российской нефти якобы возможно только при условии разрешения на закупки у Ирана и Венесуэлы.
Делегация, посетившая США на этой неделе, подтвердила этот запрос на встречах с американскими представителями, сообщили источники, знакомые с переговорами.
По их словам, индийская сторона подчеркнула, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы может вызвать рост мировых цен.
Давление Вашингтона
Поездка индийских представителей в США состоялась после того, как Вашингтон ввел жесткие тарифы против страны за торговлю нефтью с Россией. Несмотря на санкции, Индия продолжает закупать российскую нефть, хотя и в меньших объемах.
Министр торговли Индии Пиюш Гойял заявил в Нью-Йорке, что страна намерена увеличить закупки американской нефти и газа. "Наши цели в области энергетической безопасности будут в значительной степени связаны с США", - подчеркнул он.
Российская нефть и импорт Индии
Россия была вынуждена продавать нефть со скидкой после того, как многие страны отказались от торговли с Москвой из-за войны против Украины.
Почти 90% потребностей Индии в нефти покрываются импортом, и более дешевые российские поставки помогли снизить получить сверхприбыли. Аналогичные скидки могла бы дать и нефть из Ирана и Венесуэлы.
Индия прекратила закупки иранской нефти в 2019 году, а крупнейшая частная компания Reliance Industries Ltd. в этом году остановила импорт из Венесуэлы из-за ужесточения американских санкций. Дополнительные закупки на Ближнем Востоке возможны, но они окажутся дороже.
Цены и перспективы рынка
По данным Минторга Индии, в июле средняя цена российской нефти составила 68,90 долларов за баррель. Для сравнения, нефть из Саудовской Аравии обошлась в 77,50 долларов, а из США - в 74,20 долларов.
Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой танкерами, тогда как Китай лидирует по общему объему закупок, включая трубопроводные поставки.
Рынок нефти в 2026 году может столкнуться с избытком предложения из-за наращивания добычи странами ОПЕК+ и независимыми производителями. Это способно оказать давление на мировые цены.
Президент США Дональд Трамп в своем выступлении на Генассамблее ООН назвал Индию и Китай крупнейшими спонсорами войны России против Украины, поскольку эти две страны покупают основной объем российской нефти.
В августе Дональд Трамп ввел 50% тариф на Нью-Дели из-за поставок российской нефти в Индию. Он обвинил бизнес в "наживе" и заговорил о "войне Моди".