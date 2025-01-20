Инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как пройдет передача власти

Инаугурация Дональда Трампа состоится сегодня в Вашингтоне. После этого Трамп официально станет 47-м президентом США, для него это будет второй срок на посту.
Подробнее о том, что сегодня происходит в Вашингтоне и как будет проходить передача власти в США - в материале РБК-Украина ниже.
14:05 Команда Трампа. Ключевые фигуранты в администрации нового президента США уже известны, хоть до их назначения должно еще пройти некоторое время. В частности, потому что не всех кандидатов назначает Трамп. Например, госсекретаря и главу Пентагона должен утвердить Сенат.
13:55 Трамп намерен подписать около 100 указов после приведения к присяге. В частности, он планирует отменить некоторые решения Байдена. Как пишет Bloomberg, Трамп также может объявить чрезвычайное положение в энергетике.
Какими могут быть первые 100 указов Трампа - читайте в материале РБК-Украина.
Об энергетической политике Трампа читайте в нашем материале "Наступление в энергетике. Что приготовил Трамп для США и чего ждать в Day One".
13:39 Папа Римский Франциск направил послание Трампу, в котором выразил надежду, что под его руководством в США "не будет места ненависти, дискриминации или изоляции".
"Поскольку наше человечество сталкивается с многочисленными проблемами, не говоря уже о бедствиях войны, я также прошу Бога направить ваши усилия на содействие миру и примирению между народами", - говорится в послании.
"колеблющихся" штатов, которые и определили судьбу выборов.
При подготовке публикации использовались публикации CNN, BBC, CBS News, NBS News.
Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать Украине после инаугурации Трампа и есть ли у него мирный план.