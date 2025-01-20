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Инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как пройдет передача власти

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Инаугурация Дональда Трампа состоится сегодня в Вашингтоне. После этого Трамп официально станет 47-м президентом США, для него это будет второй срок на посту.

Подробнее о том, что сегодня происходит в Вашингтоне и как будет проходить передача власти в США - в материале РБК-Украина ниже.

Главное на сейчас

  • Церемония инаугурации Трампа начнется в 19:00 по киевскому времени.
  • Трамп и Байден приедут в Капитолий вместе.
  • На инаугурации будут 4 экс-президента США. 

14:05 Команда Трампа. Ключевые фигуранты в администрации нового президента США уже известны, хоть до их назначения должно еще пройти некоторое время. В частности, потому что не всех кандидатов назначает Трамп. Например, госсекретаря и главу Пентагона должен утвердить Сенат.

13:55 Трамп намерен подписать около 100 указов после приведения к присяге. В частности, он планирует отменить некоторые решения Байдена. Как пишет Bloomberg, Трамп также может объявить чрезвычайное положение в энергетике.

Какими могут быть первые 100 указов Трампа - читайте в материале РБК-Украина.

Об энергетической политике Трампа читайте в нашем материале "Наступление в энергетике. Что приготовил Трамп для США и чего ждать в Day One".

13:39 Папа Римский Франциск направил послание Трампу, в котором выразил надежду, что под его руководством в США "не будет места ненависти, дискриминации или изоляции".

"Поскольку наше человечество сталкивается с многочисленными проблемами, не говоря уже о бедствиях войны, я также прошу Бога направить ваши усилия на содействие миру и примирению между народами", - говорится в послании.

Инаугурация Трампа: во сколько начало

Речь Трампа

"колеблющихся" штатов, которые и определили судьбу выборов.

При подготовке публикации использовались публикации CNN, BBC, CBS News, NBS News.

Напомним, ранее мы писали о том, чего ждать Украине после инаугурации Трампа и есть ли у него мирный план.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампинаугурация