Трамп и его команда. Кто станет ключевыми фигурами в администрации нового президента США

20 января Дональд Трамп во второй раз станет президентом США и сразу начнет формирование своей команды. Но кандидаты на ключевые должности, в том числе и важные для Украины, уже известны.

РБК-Украина рассказывает, кто войдет в команду Трампа и что они уже успели заявить на тему войны в Украине.

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Кандидаты, которых Трамп назначает единолично

Президент США имеет право назначать отдельных топ-функционеров самостоятельно. Хотя официально они займут должности только после инаугурации Трампа 20 января, уже сейчас номинанты начали свою публичную активность, в том числе и в связанных с Украиной вопросах.

Майк Волц – советник по вопросам нацбезопасности

Имеет опыт войны в Афганистане в силах спецопераций. В последние годы был конгрессменом из Флориды. После полномасштабного вторжения РФ Волц приезжал в Киев в составе конгрессовых делегаций, а также голосовал за законопроекты о помощи Украине.

В роли будущего советника Трампа по вопросам национальной безопасности он уже приобщен к переговорам по окончанию войны России против Украины. При этом 23 декабря в интервью The Sunday Special Волц заявил о необходимости привлечения всех сторон к переговорам.

"Часть моей работы и работы нашей команды – определить, кто будет за столом, как привести людей к столу переговоров, а затем выработать рамки соглашения, которое наилучшим образом отвечает нашим интересам", – сказал будущий советник Трампа.

Илон Маск и Вивек Рамасвами – Департамент эффективности правительства

Оба – консервативные предприниматели, работают в сфере высоких технологий. Возглавят специально созданный "Департамент правительственной эффективности" (DOGE). Их задача – с одной стороны оптимизировать работу государственного аппарата, с другой – уменьшить влияние так называемого "глубинного государства", которое часто блокировало инициативы Трампа во время его первого срока.

Илон Маск, миллиардер южно-африканского происхождения, также вовлечен в другие процессы в окружении Трампа, в частности в ряд других назначений и международных переговоров. В течение последних недель начал кампанию в поддержку популистских движений в Европе и Канаде.

Маск в начале 2022 года предоставил Украине системы "Старлинк". В то же время он регулярно заявляет о необходимости завершения войны, без каких-либо акцентов на сохранение территориальной целостности Украины, периодически бизнесмен троллит украинского президента Владимира Зеленского в своей соцсети Х.

Рамасвами – предприниматель индийского происхождения с радикальными взглядами относительно внешней политики. Заявлял о прекращении войны за счет интересов Украины. После назначения, в отличие от Маска, концентрируется на внутренней политике и практически не комментирует события в мире.

Вивек Рамасвами (фото: Getty Images)

Кит Келлог – спецпредставитель по вопросам Украины и России

Генерал-лейтенант в отставке. Посещал Украину после полномасштабного вторжения. Был автором одного из предыдущих планов окончания войны, еще во время предвыборной кампании Трампа.

Келлог регулярно делает заявления относительно планов окончания войны России против Украины. Однако, в большинстве из них мало конкретики. Выражал поддержку решению разрешить удары американским оружием вглубь территории России.

В январе ожидался визит Келлога в Украину, чтобы ознакомиться с ситуацией, но пока его поездка откладывается. Зато он заявил, что в течение ста дней после инаугурации Трампа будет пытаться найти пути завершения войны в Украине.

Сьюзан Уайлз – глава аппарата Белого дома

Уайлз руководила избирательной кампанией Трампа. А в Белом доме будет заниматься персоналом, контролировать доступ посторонних лиц к президенту США, а также вести переговоры от его имени с Конгрессом и представителями исполнительной власти.

В интервью изданию Axios она отметила, что наиболее критический период для команды Трампа будет между инаугурацией и промежуточными выборами в Конгресс в 2026 году. В течение этих двух лет республиканцы будут иметь полный контроль над Конгрессом и карт-бланш по изменениям в стране. Уайлз заявила, что план на этот период включает "быстрый старт и сохранение этого темпа вместе с ожиданием совершенства каждый день".

Кандидаты, которых будет утверждать Сенат США

Ряд важных назначений в команде Трампа должен утвердить Сенат США после инаугурации. И это вовсе не формальная процедура. К примеру, кандидат в генеральные прокуроры Мэтт Гетц был вынужден отказаться от номинации после того, как даже сторонники Трампа заявили протест против этого назначения. Гетц был фигурантом нескольких скандалов, в частности, его обвиняли в причастности к секс-торговле.

Слушания в Сенате США по утверждению кандидатур на ключевые должности в администрации Трампа стартуют на этой неделе. Потенциальные чиновники администрации будут опрошены относительно их прошлого и квалификации для должности. Это часть стандартной процедуры проверки перед тем, как сенаторы должны их утвердить.

Марко Рубио – государственный секретарь

Сенатор от Флориды. Работал в органах государственной власти на разных уровнях более 25 лет, из них последние 13 – в Сенате. Рубио отличается преимущественно "ястребиными" взглядами в вопросах национальной безопасности и внешней политики.

Давний сторонник жесткой политики в отношении Китая и России. Ранее был сторонником поддержки Украины, однако по мере вхождения в орбиту Трампа изменил свою позицию на более скептическую, в соответствии со взглядами Трампа. Ожидается, что Рубио утвердят без проблем

Пит Хегсет – министр обороны

Кандидатура Хегсета - одна из тех, чье назначение было под вопросом. Перед номинацией он был телеведущим и не имел управленческого опыта. Поэтому у сенаторов были сомнения относительно его квалификации. Кроме того, Хегсет попал под критику из-за обвинений в сексуальных домогательствах и злоупотреблении алкоголем.

Однако, по данным CBS News, лидер большинства в Сенате Джон Тун частным образом сказал Трампу, что он считает, что Хегсет будет иметь достаточно голосов для утверждения в должности. Для этого команда Трампа приложила значительные публичные и непубличные усилия. Среди прочего, Хегсет заявил, что не будет употреблять алкоголь, если станет министром обороны.

Пит Хегсет (фото: Getty Images)

В начале 2022 года Хегсет называл Путина военным преступником, который хочет восстановить СССР и выступал за ускорение помощи Украине. Однако четкой позиции по Украине Хегсет не имеет. Вероятно, он будет ориентироваться на мнение Трампа.

Джон Рэтклифф – директор ЦРУ

Был в 2020-2021 гг. директором национальной разведки США – координирующей структуры, которая собирает и обобщает для президента данные отдельных спецслужб.

Считается лично преданным Трампу. Рэтклифф в начале 2022 года сделал ряд проукраинских заявлений, однако пока его позиция по Украине неизвестна.

Нынешний директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью National Public Radio сообщил, что уже имел несколько разговоров с преемником – Рэтклиффом – и пообещал ему, что обеспечит "максимально плавный переход дел".

Говард Лутник – министр торговли

Среди прочего, Лутник будет отвечать за "торговые войны", которые уже анонсировал Трамп, чтобы усилить американскую экономику – против Китая, Евросоюза, а также Канады. Лутник лично лоялен к Трампу, он сторонник внедрения тарифов против импорта из других стран. Однако его утверждение под вопросом из-за возможного конфликта интересов.

Лутник является председателем совета директоров и генеральным директором инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald, которая работает во многих секторах, начиная от коммерческой недвижимости и заканчивая криптовалютами.

Скотт Бессент – министр финансов

Будет контролировать крупнейший в мире рынок облигаций, сбор налогов США и экономические санкции. Кроме того, играет важную роль в предоставлении Украине средств из замороженных российских активов.

Основатель и гендиректор хедж-фонда Key Square Group. Считается, что Бессент может выступать против введения чрезмерных торговых тарифов и таким образом балансировать влияние Лутника. В других вопросах, относительно Украины, вряд ли будет действовать самостоятельно.