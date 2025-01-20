Кто будет на инаугурации Трампа в 2025 году, а кто нет: список лиц

Избранный президент США Дональд Трамп примет присягу уже сегодня. Ожидается, что на его инаугурации будут присутствовать известные гости, включая иностранных лидеров и миллиардеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Как правило, церемония инаугурации президента США проходит на улице перед зданием Капитолия. Впрочем, из-за морозной погоды Трамп распорядился перенести церемонию в помещение (в ротонде), что стало первым таким случаем за последние 40 лет.

Согласно прогнозу погоды в Вашингтоне в понедельник, 20 января температура воздуха будет низкой и мороз будет ощущаться гораздо сильнее из-за прогнозируемого ветра.

По словам Трампа, желающие смогут наблюдать за церемонией на экранах в Capital One Arena.

Кто будет на инаугурации Трампа?

Из-за того, что инаугурация состоится в помещении, количество гостей, которые планировать посетить мероприятие, значительно уменьшится. Кроме традиционно законодателей и других официальных лиц, ожидается присутствие бывших президентов США: Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы.

Также будут присутствовать 46-й президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис, которая проиграла Трампу президентские выборы.

Инаугурацию посетят представители технологической индустрии: глава Tesla и SpaceX, а также владелец соцсети X Илон Маск (возглавит новосозданный Департамент правительственной эффективности), основатель Meta Platforms Марк Цукерберг и основатель Amazon Джефф Безос.

Приглашения также получили генеральные директора Apple (Тим Кук), OpenAI (Сэм Альтман), TikTok (Шоу Цзы Чу) и Google (Сундар Пичаи).

Кроме того, ожидается, что несколько иностранных лидеров посетят инаугурацию, включая президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Италии Джорджию Мелони. Вице-президент Китая Хань Чжэн будет на церемонии вместо Си Цзиньпина, которого Трамп приглашал принять участие.

Среди исполнителей - кантри-звезда Кэрри Андервуд, группа Village People, оперный певец Кристофер Маккио, певец и автор песен Ли Гринвуд. Хоры Университета Небраски-Линкольна и оркестр Военно-морской академии США тоже внесут музыкальный вклад в программу.

Кто не будет на инаугурации?

Жены бывших президентов, включая Хиллари Клинтон и Джилл Байден, также посетят событие, за исключением Мишель Обамы, которая не объяснила причину своего отсутствия.

Бывший спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также не будет присутствовать, и пресс-секретарь также не назвал причину ее запланированного отсутствия. При этом Пелоси и Мишель Обама посещали инаугурацию Трампа в 2017 году.

CBS News обращает внимание, что сам Трамп пропустил инаугурацию президента Байдена в 2021 году, которая состоялась через две недели после штурма Капитолия, поскольку он продолжал заявлять о "победе" на выборах 2020 года.

Из-за чего Трамп стал первым президентом за более чем 150 лет, который пропустил церемонию, на которой его преемник принял присягу, и лишь пятым в истории США, который сделал это.

СМИ добавляют, что на инаугурации Байдена, например, также было меньше людей, чем обычно, из-за ограничений по COVID-19.

Отметим, что в декабре прошлого года Трамп заявил, что не пригласил президента Украины Владимира Зеленского на свою инаугурацию, но хотел бы, чтобы он на ней присутствовал. В свою очередь Зеленский в подкасте с американским журналистом Лексом Фридманом изъявил желание присутствовать, но отметил, что "в гости без приглашения не может".