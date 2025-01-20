Наступление в энергетике. Что приготовил Трамп для США и чего ждать в Day One

Избранный президент Дональд Трамп намерен торпедировать политику администрации Джо Байдена в области энергетики, начиная с инаугурации 20 января. Предполагается, что его срок будет направлен на сокращение экологических норм и увеличение добычи ископаемого топлива в США.

О том, какой будет энергетическая политика Трампа и чего от него ждут уже в Day One - в первый день на посту президента, - в материале РБК-Украина .

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О чем будет энергетическая политика Трампа

Как известно, Дональд Трамп планирует издать до 100 указов по широкому кругу вопросов сразу в первый день. Многие из них, если не большинство, будут сосредоточены на границах и сфере национальной безопасности, но также затронут энергетику.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Сотня Трампа. Какими будут первые указы 47-го президента США".

Независимо от того, что произойдет в Day One, ближайшие недели обещают быть очень напряженными в том, что касается энергетической политики США. Издание Forbes выделяет несколько основных пунктов.

Отмена "паузы" Байдена в экспорте СПГ. Этот пункт может оказаться в самом верху списка Трампа, поскольку он работает на тем, чтобы вернуть растущую отрасль "на пусть истинный", закрепить господство Америки, а заодно отвоевать долю азиатского рынка.

Выход США из Парижского соглашения по климату. Трамп предпринимал это во время первого президентского срока и обещал повторить. Это больше, чем символическое действие, поскольку администрация Байдена использовала соглашение в качестве базовой основы для целей, установленных повесткой дня в области зеленой энергетики.

Перезапуск лизинга нефти и газа. Нет сомнений в том, что Трамп поручит перезапустить и ускорить федеральную программу лизинга участков под добычу нефти и газа (на суше и на море). Администрация Байдена в течение последних четырех лет применяла ряд сдерживающих мер.

Полный пересмотр энергетической политики. Новый президент США намерен создать Национальный энергетический совет, который должен пересмотреть политику в области нефти, природного газа и электросетей, а также дать рекомендации по ее улучшению.

Заморозка ветроэнергетики. Почти наверняка Дональд Трамп заморозит на полгода прогресс в секторе офшорной ветроэнергетики. Конгрессмен из Нью-Джерси Ван Дрю уже сообщил, что ему поручили подготовить указ, который введет такой мораторий с целью сокращения проектов в федеральных водах.

Заморозка кредитов на зеленую энергию. Как минимум до всеобъемлющей проверки, поскольку за последние недели было ряд публикаций в СМИ о том, что многие гранты и кредиты были выданы сомнительным получателям.

Отмена запрета на бурение. В начале 2025 года Байдена запретил добычу нефти и газа на свыше 625 млн акров прибрежных вод, так как бурение в этих районах является "неоправданным риском". Трамп раскритиковал решение, назвав его "худшим злоупотреблением властью, которое когда-либо видел", а также пообещал отменить указ предшественника. Это может привести к разбирательствам в суде, которому предстоит поставить точку в данном вопросе.

По мнению Forbes, именно эти шаги Трамп предпримет в начале второго президентства. Ему прогнозируют короткий "медовый месяц нового президента", с учетом того, что он не сможет баллотироваться на новый срок. Эта реальность в сочетании с республиканским большинством в обеих палатах Конгресса, вероятно, означает, что самые большие шаги Трампа будут реализованы посредством указов.

Каких решений ждут в первый день Трампа

"Я дал ряд больших обещаний на Day One, и я намерен сдержать обещания. Я сниму все ограничения Байдена на производство энергии, прекращу его безумный мандат на электромобили, отменю запрет на экспорт природного газа и объявлю чрезвычайную ситуацию в энергетике", - говорил Трамп на декабрьском митинге в Финиксе.

Его первый срок начинался с указа о стимулировании производства энергии. Он предписывал отменить любые правила, которые мешали разработке внутренних ресурсов. А также отменил несколько инициатив по климату администрации Барака Обамы. Джо Байден раскритиковал указ Трампа в свой первый день на посту, но уже сегодня, 20 января 2025 года у Трампа появится возможность переломить ход событий, пишет Politico.

Он и его команда регулярно выступали против нынешней политики по электромобилям. Хотя правил на принудительную покупку электрокаров нет, администрация Байдена стимулировала отказ от бензиновых и дизельных авто. У президента нет полномочий отменять федеральные правила своими указами, но почти наверняка Трамп уже в первый день потребует пересмотреть ограничения на выбросы парниковых газов для автомобилей.

Что касается экспорта природного газа, он ясно дал понять, что не поддерживает заморозку новых разрешений по СПГ и что намерен быстро изменить курс. Администрация Байдена приостановила новые проекты, чтобы проанализировать их влияние, а в отчете министерства энергетики говорится, что неограниченные поставки топлива за рубеж приведут к росту внутренних цен.

Сегодня также ожидается указ, который возобновит бурение в Арктическом национальном заповеднике (ANWR) на Аляске. Это была одна из главных предвыборных тем Трампа в области энергетики.

Данный район открылся для бурения во время его первого срока. Однако первый аукциона по правам на бурение вызвал мало интереса у промышленников, и следующая администрация заморозила разведку нефти. Тем не менее еще в 2017 году Конгресс обязал провести по крайней мере два аукциона.

Еще одним шагом может стать объявление чрезвычайной ситуации в энергетике. Что именно будет происходить, неясно. Потенциально может быть ограничен экспорт сырой нефти. Или приостановлено действие требований законом о чистом воздухе. В последний раз онприостанавливался при 39-м президенте Джимми Картере в 1977 году из-за нефтяного кризиса, но не на общенациональном уровне, а в некоторых регионах США.

Как может выглядеть чрезвычайное положение в энергетике США

Чрезвычайное положение в сфере энергетике, по мнению Трампа, позволит вдвое снизить цены на электроэнергию и бензин в первый год президентства.

"С первого дня я одобрю новое бурение, строительство новых трубопроводов, новых нефтеперерабатывающих заводов, электростанций, реакторов, и мы сократим бюрократическую волокиту", - говорил он своим сторонникам.

Неизвестно, будет ли чрезвычайное положение символическим или потребует более широких полномочий, команда Трампа не ответила на запрос о комментариях, отмечает CNBC.

Режим чрезвычайной ситуации часто определяется нечетко в федеральных законах, что дает президенту широкие полномочия использовать их по своему усмотрению, объясняет директор по энергетической политике в консалтинговой фирме Rapidan Energy Гленн Шварц. По его мнению, вряд ли Трамп столкнется с большим сопротивлением в судах, поскольку они неохотно оспаривают президентские решения по нацбезопасности.

Вероятно, стоит ждать отхода от экологических норм в энергетике. По словам аналитика, президент может допустить на рынок бензин, который не соответствует федеральным стандартам качества воздуха. Ранее к этому прибегали другие президенты, когда нужно было держать цены под контролем.

Также Трамп может потребовать работы электростанций на максимальной мощности без соблюдения ограничений по загрязнению. Такая возможность прописана в федеральном законе об энергетике - его положения применяются во время войны, или когда резкое увеличение спроса или дефицит электроэнергии угрожают безопасности США.

Крупнейший сетевой оператор PJM Interconnection давно говорит о нехватке электроэнергии в связи с тем, что угольные станции закрываются быстрее, чем запускаются новые мощности. Ситуация может обостриться с ростом спроса из-за строительства энергоемких центров обработки данных, подчеркивает аналитик.

Кроме того, Трамп может приостановить действие законов о загрязнении для промышленных предприятий, электростанций, НПЗ, сталелитейных, химических и других заводов. А также поручить ускорить передачу в лизинг участков для добычи нефти и газа в Мексиканском заливе. Однако вряд ли эти решения окажут немедленное влияние на производство. США уже шесть лет являются крупнейшим в мире нефти и газа, опережая Саудовскую Аравию и Россию. Ведущие компании Exxon и Chevron дали понять, что решения о добыче принимаются на основе рыночных условий, а не в ответ на то, кто заходит в Белый дом.

"Вы можете привести лошадь к воде, но не можете заставить ее пить. Трамп может дать (компаниям, - ред.) все ресурсы для бурения, но я ничего не вижу, что указывало бы на то, что он может заставить их добывать нефть", - добавил Шварц.

При подготовке текста использовались публикации Forbes, Politico и CNBC.