Сотня Трампа. Какими будут первые указы 47-го президента США

Как рассказывало издание The New York Times, команда Трампа уже подготовила соответствующие указы, а также указы для уменьшения территорий, охраняемых законом как национальные памятники, чтобы позволить больше добычи полезных ископаемых и бурение.

При подготовке материала использовались публикации BBC News, Reuters, CNN, The Washinghton Post, Financial Times, The New York Times.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало о ключевых фигурах в будущей администрации 47-го президента США.

А больше о предстоящей инаугурации Трампа – читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.