Інавгурація Трампа 2025: що відбувається у США і як пройде передача влади

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Церемонія інавгурації Трампа розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Трамп і Байден приїдуть до Капітолія разом.

На інавгурації будуть 4 експрезиденти США.

Трансляцію інавгурації Трампа з українським перекладом можна буде дивитися на РБК-Україна.

14:45 Байден в останні години президентства превентивно помилував колишнього голову Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, доктора Ентоні Фаучі, членів і співробітників комітету, який розслідував напад на Капітолій 6 січня 2021 року, а також співробітників поліції Капітолію та округу Колумбія, які свідчили перед цим комітетом.

14:05 Команда Трампа. Ключові фігуранти в адміністрації нового президента США вже відомі, хоч до їхнього призначення має ще пройти деякий час. Зокрема тому, що не всіх кандидатів призначає Трамп. Наприклад, держсекретаря та голову Пентагону має затвердити Сенат.

13:55 Трамп має намір підписати близько 100 указів після приведення до присяги. Зокрема він планує скасувати деякі рішення Байдена. Як пише Bloomberg, Трамп також може оголосити надзвичайний стан в енергетиці.

Якими можуть бути перші 100 указів Трампа – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Про енергетичну політику Трампа читайте у нашому матеріалі "Наступ в енергетиці. Що приготував Трамп для США та чого чекати в Day One".

13:39 Папа Римський Франциск надіслав послання Трампу, в якому висловив сподівання, що під його керівництвом у США "не буде місця ненависті, дискримінації або ізоляції".

"Оскільки наше людство стикається з численними проблемами, не кажучи вже про лиха війни, я також прошу Бога спрямувати ваші зусилля на сприяння миру і примиренню між народами", - йдеться в посланні.

Інавгурація Трампа: о котрій початок



















Промова Трампа

штатів, які й визначили долю виборів.

Під час підготовки публікації використовувалися публікації CNN, BBC, CBS News, NBS News.