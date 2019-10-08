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Ім'я нового суперника Усика буде оголошено найближчим часом, - промоутер

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Команда українця знала про можливий допінг опонента

Команда колишнього абсолютного чемпіона важкої ваги Олександра Усика почала пошук нового суперника ще на минулому тижні. Про це на офіційній сторінці K2 Promotions в Facebook заявив промоутер українця Олександр Красюк.

Раніше повідомлялось, що Тайрон Спонг попався на застосуванні заборонених препаратів. Тест показав наявність в його організмі кломіфена, який використовується для підвищення тестостерону у чоловіків. Сам нідерландський боксер відкинув звинувачення у вживанні допінгу.

"У нас була сумнівна інформація про це ще минулого тижня, тому ми ще тоді провели переговори з декількома опонентами про можливу заміну. ​​Ім'я нового суперника буде оголошено найближчим часом", - йдеться в заяві.

Зазначимо, Усик вже завершив підготовку і прибув у Чикаго на дебютний бій у суперважкій вазі, який запланований на 12 жовтня. На поєдинок майже не залишилося квитків у вільному доступі.

Один з промоутерів Усика Едді Хирн сказав, що вже веде переговори з трьома-чотирма боксерами на заміну Спонг, щоб поєдинок українця все ж відбувся.

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