Иммунитет к гадюкам и смерть от молока: вся правда о ежах, живущих в каждом дворе

Главное: Особенности жилья : ежи не роют нор, а обустраивают гнезда в естественных кучках "стройматериалов", то есть на идеально скошенных газонах - не живут.

: ежи не роют нор, а обустраивают гнезда в естественных кучках "стройматериалов", то есть на идеально скошенных газонах - не живут. Отношение к людям : ежи - отшельники, но постоять за себя умеют (поэтому и укусить в крайнем случае могут).

: ежи - отшельники, но постоять за себя умеют (поэтому и укусить в крайнем случае могут). Паразиты и болезни : у ежей может быть "разнообразие гельминтов" и "собрание" клещей, но об официальных случаях бешенства среди этих животных - неизвестно.

: у ежей может быть "разнообразие гельминтов" и "собрание" клещей, но об официальных случаях бешенства среди этих животных - неизвестно. Польза в саду и огороде : эти животные - хищники, которые помогают людям бороться с вредителями (поедая личинок майских и других жуков).

: эти животные - хищники, которые помогают людям бороться с вредителями (поедая личинок майских и других жуков). Пищевая опасность : взрослым ежам категорически нельзя давать молоко, не нужны им также кости или рыба.

: взрослым ежам категорически нельзя давать молоко, не нужны им также кости или рыба. Полезные лакомства : ежики любят "пировать" личинками и насекомыми, но предложить им можно также некоторые корма, определенные виды мяса и даже кое-что другое.

: ежики любят "пировать" личинками и насекомыми, но предложить им можно также некоторые корма, определенные виды мяса и даже кое-что другое. Устойчивость к ядам : ежи имеют естественную резистентность к укусам гадюк, однако этот иммунитет не является абсолютным и зависит от возраста и здоровья животного.

: ежи имеют естественную резистентность к укусам гадюк, однако этот иммунитет не является абсолютным и зависит от возраста и здоровья животного. Риски на участке : наибольшую опасность для ежей представляют открытые водоемы (без пологого выхода), сетки и неосмотрительное кошение травы.

: наибольшую опасность для ежей представляют открытые водоемы (без пологого выхода), сетки и неосмотрительное кошение травы. Специализированная помощь: ветеринаров, которые разбираются в особенностях организма ежей, довольно мало (соответствующие эксперты есть, в частности, в Киеве, Харькове и Полтаве).

– Где живут ежи и нужны ли им "отдельные участки" в хозяйстве? Правда ли, что они умеют "рыть норы" и могут жить в них?

– Ежи делают гнезда из листьев, веток и других материалов, которые подходят для смягчения и утепления.

Нор они не роют, зато используют природные кучки "строительных материалов" для обустройства гнезда. Спиленные ветки, скошенную траву, собранные листья и тому подобное.

Основной критерий участка, чтобы там мог обустроиться еж - должно быть хоть немного зарослей и хащей.

То есть на идеально выбритом газоне еж не приживется.

– Как часто эти животные размножаются и когда именно, в какой период года? Сколько малышей могут появляться за раз?

– Сезон размножения ежей приходится первой "волной" на весну (апрель-май, а второй - на осень (конец августа-сентябрь).

Осенние ежата находятся в зоне риска, поскольку им необходимо особенно интенсивно отъедаться перед зимовкой.

За одну беременность ежиха может родить ориентировочно от двух до восьми ежат.

– Правда ли, что ежи - опасны? Могут ли они проявлять агрессию по отношению к людям или другим животным (могут ли атаковать, укусить)?

– Ежи однозначно могут укусить. Зубы у них - острые, приспособленные к разгрызанию прочного хитина.

Вообще, это - животные-отшельники, которые не очень любят, чтобы их трогали. Но опасными я бы их не назвала.

Ежи - маленькие, и обычно выбирают стратегию бегства или защиты иголками.

То есть если их не "загонять в угол" и не пытаться развернуть колючий клубок - они радостно игнорируют всех окружающих.

– Считаются ли эти животные переносчиками болезней или инфекций? Как насчет бешенства?

– Ежи часто имеют целое разнообразие гельминтов. Поэтому вполне могут передавать их домашним животным и людям.

Если вдруг кто-то захочет что-либо поесть немытыми после ежа руками - сильно не советую (я видела мазок под микроскопом - очень богатый внутренний мир).

Насчет бешенства - пока что нам неизвестно о задокументированных случаях больных ежей, или же о заражении через контакт с ежом в Украине.

Это - просто распространенная "пугалка".

Чего стоит остерегаться, так это столбняка (смертельно опасной инфекционной болезни, которая поражает нервную систему, - Ред.).

Но его с той же вероятностью можно "поймать" через случайную царапину о какой-то забор на улице.

Поэтому просто стоит возобновить прививку, если от прошлой вакцинации прошло более 10 лет (в Украине последнюю прививку подростки получают в 16 лет и в дальнейшем контролируют это сами, без напоминания школьной медсестры).

– Правда ли, что ежи могут "пускать пену изо рта" и размазывать ее по иголкам?

– Да, действительно, они такое делают. И очень пугают этим неподготовленных людей.

Выглядит это причудливо - колючее тельце выгибается под неестественным углом, ежика "корячит и выкручивает", идет пена (ужас, бешенство, паника).

На самом же деле это - маскировочный механизм.

Еж из воздуха и слюны "вспенивает" ароматную субстанцию, которую наносит на себя. Так он становится более незаметным для хищников в своей местности.

– Правда ли, что ежи - "губки" для клещей?

– К сожалению, это так.

С одного ежа можно поснимать десяток клещей, а то и больше.

Клещи обитают в траве, а ежи передвигаются на ее уровне. Так и "срывают клещевой джек-пот".

– Стоит ли трогать ежей детям и взрослым? Как сделать это правильно, если действительно необходимо (чтобы помочь больному животному или же когда оно в беде)?

– В целом, конечно, ежей лучше не трогать. Они этого не любят.

Но если кто-то нашел обессиленное или раненое животное - лучше брать его в перчатках, или же через ткань.

Никогда нельзя исключать риск уколоться, или же быть укушенным.

Нужно осторожно, двумя раскрытыми ладонями "зайти" по бокам и "поднырнуть под пузико". Так можно ежа поднять и пересадить.

Главное - беречь пальцы в таком положении. Поскольку так он может до них дотянуться и укусить.

– В какой период года ежи - особенно активны? Как далеко могут "путешествовать" от места своего проживания? В какие часы суток они это обычно делают?

– Из гибернации (периода замедления жизненных процессов и метаболизма, или же другими словами - спячки, - Ред.) ежи выходят примерно в марте-апреле. Когда просыпается их кормовая база.

Поддерживают свою активность эти животные до поздней осени.

При этом в течение суток период наивысшей активности ежей - от сумерек и примерно до 4 часов ночи. Именно в это время они выходят на охоту и брачные игрища.

В поисках пищи здоровый взрослый еж за ночь может пробежать 8-10 километров.

– Как отличить здорового ежа от больного? На что стоит обращать внимание, какое поведение или внешний вид животного указывают на проблемы?

– Здоровый еж пытается избежать контакта с человеком. Убегает, скручивается, громко фыркает.

Если же вы встретили ежа, который просто лежит (не убегает и не скручивается), или же слабо передвигается, или выглядит маленьким и обессиленным, или имеет заметные раны, или бегает по кругу - это повод позаботиться о нем.

– Нормально ли, что ежик "гуляет" днем на солнце?

– Нет, это не нормально. Особенно если замеченный днем еж не пытается немедленно избежать контакта.

– К кому могут обращаться украинцы, если нашли ежика в беде или больное животное? Принимают ли таких пациентов обычные ветеринары?

– Сейчас у нас довольно печальная ситуация с ветеринарной помощью ежам.

Это - не типичное животное, поэтому мало кто на самом деле разбирается в особенностях их организма.

В Киеве есть несколько специалистов, с которыми мы сотрудничаем. Есть также наша ветеринар в Харькове. Кроме того, помощь ежам могут предоставить в Полтаве.

Из общественных организаций, ППЇ - единственная, которая специализируется конкретно на ежах, может проконсультировать людей насчет содержания и лечения животного, или же принять его у себя (берем обычно тех, кому нужен специфический уход и регулярная медицинская помощь).

Наши контакты есть в соцсетях и на сайте. К нам можно обратиться в любое время (если нашли ежика). Хотя ночью, конечно, желательно звонить только в критических случаях (когда помощь нужна срочно).

Есть также KARG (Kyiv Animal Rescue Group) - Команда спасения животных.

Они не берут животных на передержку и лечение, но могут помочь с перемещением по Киеву и Киевской области (с транспортировкой в клинику).

– Какие ошибки чаще всего могут делать украинцы, когда пытаются помочь ежам?

– Самая частая ошибка - давать взрослым ежам молоко.

Они категорически не могут его усвоить. Это приводит к вздутию, расстройству желудка и буквальному отравлению.

При этом люди говорят: "Ну, он его так рьяно пьет" и отмахиваются. Потому что не видят, как страдает животное потом.

Я в таких случаях привожу аналогию с алкоголем: "Он точно не делает никого здоровее, но люди пьют" (иногда некоторые начинают понимать суть проблемы после такого сравнения).

Кроме того, нельзя пытаться кормить маленьких ежат пока они не согреты и не имеют температуру тела хотя бы 37,2 градуса по Цельсию.

– Какие еще продукты могут навредить ежу?

– О молоке повторюсь - категорически нельзя молока.

Также для ежей являются ядовитыми авокадо и масло чайного дерева.

Не желательно давать этим животным орехи - из-за их текстуры. Речь идет о том, что острые кусочки могут ранить десны, что приводит потом к воспалению.

– Можно ли подкармливать ежей, как правильно это сделать? Какие продукты "из холодильника" можно предлагать, чтобы не навредить?

– Ежи - насекомоядные животные, и лучший для них рацион - кормовые насекомые. Мы их заказываем в интернете, у поставщиков (поскольку в зоомагазинах можно найти только фасованные достаточно дорогие "порции").

В топе "рейтинга" - банановый сверчок (его можно за день давать по многу). Затем - туркменские тараканы, которые также питательны, но не слишком жирные.

За ними - аргентинские и мадагаскарские тараканы, зоофобусы (личинки большого мучного жука-чернотелки, - Ред.). В них много белка, они жирные. Поэтому в день можно около 3 штучек (чтобы не навредить печени животных).

В качестве "снеков" можно давать горстку сушеных или мороженых личинок черной львинки (чисто похрустеть, поскольку питательных веществ в них немного).

Между тем в быту можно обойтись и готовыми кормами для животных.

Лучше всего - Royal Canin (сухой или в виде паштета) для котят или стартер для щенков малых пород. Это может быть также и сухой корм Brit Care с насекомыми.

Их состав больше всего подходит для пищеварительной системы ежа.

"Из холодильника" ежу можно предложить куриное сердечко (срезав с него жир), кусочек куриной печени (только не очень много), куриную шейку, куриное или перепелиное сырое яйцо, а также кисломолочный не жирный творог.

Не все ежи на такое согласятся, но некоторые - любят.

– Существуют ли какие-то "ежовые лакомства"? Что им особенно нравится?

– Лучшее ежовое лакомство - личинки и насекомые.

В сезон майских жуков, когда они уже отходят, у ежей настоящий праздник - они очень их любят.

Некоторые ежи, говорят, любят шелковицу. Лично я не видела, но наши подписчики часто рассказывают, что такое замечали.

– Можно ли предлагать ежам, как некоторые считают, кости (от мяса или рыбы)? Как насчет просто рыбы?

– Кости давать категорически нельзя. В них нет ничего питательного для ежа.

А рыбьи кости - вообще могут быть очень опасными для животных. Их никому нельзя давать.

Кроме того, рыбой ежи не питаются.

– Нужно ли оставлять ежам "воду во дворе"? Из каких сосудов (мисочек, тарелок) пить им удобнее всего?

– Воду во дворе для ежей оставлять нужно.

Особенно - в жаркие дни, когда нет луж (или же естественных водоемов поблизости).

Колючие - очень любят свежую водичку.

Ежу доступна любая кошачья миска. Можно наливать в них, или во что-то подобное.

– Почему на самом деле ежи - помощники людей в саду или огороде (а не вредители, как некоторые могут считать)? Чем они полезны? Действительно ли они охотятся, например, на мышей?

– Некоторые ошибочно считают ежей грызунами, поэтому боятся за свой урожай.

На самом деле ежи - насекомоядные млекопитающие, которые виртуозно охотятся на различных личинок и жуков. В том числе и тех, которые подтачивают растения.

Это, собственно, и есть их основная кормовая база.

Следовательно, если на участке живет еж - можно не переживать, что будущий майский жук сгрызет условную смородину или любимую яблоню.

На мышей ежи не то, чтобы охотятся. Но могут полакомиться ею, мелкой птичкой или даже змеей.

Единственное, насчет чего они могут таки наделать немного вреда хозяйству - это яйца, которые некоторые ежи любят.

Случаи такого "разбоя" - не частые, но прецеденты зафиксированы были.

– Что на приусадебном участке - в саду или на огороде - может стать ловушкой для этих животных?

– Что угодно. Это - "беда, а не зверушка".

Иногда складывается впечатление, что еж как будто пытается "убиться обо все на свете".

Он может застрять в сетке, упасть в открытый водоем, запутаться в нитях, сделать гнездо под кочкой.

Это может быть что угодно (человеческая фантазия не способна продумать все варианты, если честно).

Хотя самая частая беда, это, все же, водоемы (которые не имеют трапика или пологого выхода) и покосы (без предварительного осмотра участка на предмет ежового гнезда).

Всего на самом деле не предусмотреть. Но эти два пункта - люди вполне могут контролировать, что значительно сократит риски для колючих.

– Правда ли, что ежи "носят еду на иголках" (откуда взялось народное представление о яблоках и грибах, которые носят на себе эти животные)?

– Это - миф. Он происходит из иллюстрированных детских книг, в которых почему-то любили ежей так изображать.

Почему именно так - загадка, покрытая пылью.

На самом деле, ежи ничего не носят на иголочках. А пищу хватают сразу кусальником.

– Правда ли, что ежи имеют иммунитет к яду гадюк или других ядовитых змей?

– Да, ежи действительно устойчивы ко многим ядам. В том числе - гадюки.

Их организм вырабатывает вещество, которое позволяет взрослому животному получать умеренные дозы яда без вреда организму.

Но если животное больное, это детеныш или же, наоборот, старый еж (который имеет пониженный иммунитет), или же если укусов было нанесено несколько - результат для ежа может быть плачевным.

То есть эта резистентность не является на самом деле абсолютной.

– В какой период ежи "впадают в спячку" и стоит ли людям трогать их в это время (если, например, ежик "нашелся" в куче листьев где-то на приусадебном участке)?

– Ежи отходят на зимнюю гибернацию примерно в ноябре. С похолоданием и уходом кормовой базы.

Если вы нашли гибернирующего ежа на своем участке и он выглядит "крупненьким и хорошо свернутым в шарик" - трогать его не стоит.

Можно разве что поставить мисочку с водой и присматриваться периодически, не будет ли признаков того, что "ежинка просыпалась".

Если же животное весит зимой меньше 700-800 граммов - его следует забирать и докармливать, когда оно проснется.

Поскольку в таком случае пережить зиму самостоятельно ему будет трудно (особенно если оно проснется среди зимы и уже не будет иметь жирового запаса, чтобы без потерь заснуть снова).

Вход в режим гибернации и выход из него - требует от организма ежа определенного ресурса на адаптацию.

"Правильный" гибернирующий еж должен быть крупным, полностью свернутым в плотный шар.

Его пузико и лапки должны быть полностью спрятаны, иголки - натопырены, дыхание - едва заметно, реакция на прикосновения - тихое-тихое недовольное шипение.

– Сколько дней за год они могут "спать" в целом? Как долго может длиться этот период и от чего зависеть?

– Прямо в днях - точно сказать трудно.

Но ориентировочно ежи спят в той или иной степени с конца ноября по середину марта.

Во время потепления они могут просыпаться на короткое время. Во время похолодания - засыпать глубже.

Но в целом они спят большую часть холодного времени года. Ведь их биологические часы связаны с терморегуляцией и кормовой базой.

Когда тепло и насекомые активны - ежи едят и размножаются. Когда холодно и есть нечего - время засыпать и переживать таким образом тяжелые времена.