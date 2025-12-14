"Імпульс є": США очікують звільнення ще тисячі білоруських політв’язнів
Спецпосланець президента США Дональда Трампа в Білорусі Джон Коул повідомив, що найближчими місяцями може бути звільнено ще приблизно тисячу білоруських політв’язнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Коула агентству Reuters.
За словами Коула, режим Олександра Лукашенка може звільнити політв’язнів, ймовірно, однією великою групою.
"Я думаю, що це більш ніж можливо, я думаю, що це ймовірно… Ми на правильному шляху, імпульс є", - зазначив спецпосланець.
Він також додав, що такі кроки свідчать про можливе поліпшення ситуації з правами людини в Білорусі та сигналізують про потенційну готовність влади країни до переговорів з міжнародними партнерами.
Нагадаємо, в Білорусі протягом останніх років утримуються сотні політв’язнів, серед яких опозиційні активісти, журналісти та громадські діячі, переслідувані за критику влади. Міжнародна спільнота неодноразово закликала Мінськ до їх звільнення та дотримання базових прав людини.
Звільнення тисячі політв’язнів стало б одним із найбільших кроків у цьому напрямку за останні роки і могло б стати важливим сигналом для подальших змін у країні.
Звільнення Лукашенком політичних ув’язнених
У суботу, 13 грудня, Білорусь звільнила лауреата Нобелівської премії миру Алеся Бяляцького, відомого опозиційного політика Марію Колеснікову та десятки інших політичних ув’язнених.
Серед звільнених були 5 українців, а також щонайменше двоє білоруських опозиціонерів - Віктор Бабарико та Марія Колесникова.
Це стало результатом дводенних переговорів з США, спрямованих на поліпшення відносин і скасування частини санкцій проти ключового білоруського експорту.
Раніше того ж дня США оголосили про скасування санкцій щодо калійного сектору країни, а президент Олександр Лукашенко помилував 123 ув’язнених.
При цьому у Лукашенка стверджують, що нібито обміняли політв'язнів на поранених російських окупантів та полонених білоруських найманців, що воювали на боці РФ.
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що в Україну прибули 114 політв'язнів.