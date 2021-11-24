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Мають однакове бачення безпекових викликів: Зеленський провів телефонну розмову з Дудою

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Середа 24 листопада 2021 19:02
Мають однакове бачення безпекових викликів: Зеленський провів телефонну розмову з Дудою Фото: президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з лідером Польщі Анджеєм Дудою. Сторони зійшлись на однаковому баченні безпекових викликів для регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Зеленського.

Під час розмови Зеленський та Дуда обговорили подолання безпекових викликів спільними зусиллям. Водночас домовились про подальший план контактів, аби розв’язати питання двосторонніх й міжнародних відносин.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що у ніч з 23 на 24 листопада у Польщі зафіксували більше 250 спроб перетину кордону з боку мігрантів.

Тим часом прем'єр країни Моравецький заявив, що потік мігрантів з Білорусі значно зменшився у порівнянні з попереднім місяцем.

Україна тим часом розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся" на кордоні з Білоруссю.

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