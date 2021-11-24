ru ua
Ср, 24 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

За ніч зафіксували понад 250 спроб мігрантів перетнути кордон Польщі

Новость на русском →
Білорусь, Середа 24 листопада 2021 11:02
За ніч зафіксували понад 250 спроб мігрантів перетнути кордон Польщі Фото: мігранти на кордоні Білорусі намагалися вночі потрапити до Польщі (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У ніч проти 24 листопада мігранти в Білорусі намагалися прорватися через польський кордон. Біженці зробили 267 спроб незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Прикордонслужбу Польщі у Twitter.

Зазначають, що агресивні групи мігрантів намагалися прорвати кордон Польщі у районі Дубичі Черківні та Мельник.

Також РРА пише, що вночі приблизно о 01:00 шестеро мігрантів намагалися перейти кордон через річку Буг на околицях Влодави.

"Завдяки солдатам запобігли подальшим спробам незаконного перетину кордону між Білоруссю та Польщею", - повідомляє прес-служба Міноборони Польщі.

Також 44 іноземцям було винесено рішення залишити територію Польщі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потік мігрантів у Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому. З його слів, на це вплинули скоординовані дії країн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польша
NEWS
Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію
Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію
DAILY
Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Французький Трамп. Чи зможе фанат Путіна перемогти Макрона на виборах