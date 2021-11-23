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Потік мігрантів до Білорусі значно зменшився, - Моравецький

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Вівторок 23 листопада 2021 19:39
Потік мігрантів до Білорусі значно зменшився, - Моравецький Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що потім мігрантів у Білорусі значно зменшився, ніж під час піку, який був місяць тому. За його словами, на це вплинули скоординовані дії країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Переговори з іракським прем'єр-міністром, з прем'єр-міністром автономних регіонів в Курдистані і з партнерами в Туреччині і на Близькому Сході, а також надійні і співпраця з такими країнами, як Узбекистан, означає, що сьогодні потік нових мігрантів в Білорусь сьогодні набагато менше, ніж на піку потоку мігрантів, тобто близько місяця або двох-трьох тижнів тому", - заявив він.

За його словами, це перший важливий штраф до розрядки міграційної кризи, який викликала Білорусь.

"Це політична криза, в якій людей використовують контрабандисти, мафії, в
у співпраці з режимом Олександра Лукашенка, щоб створити елемент тиску на ЄС і бути елементом дезінтеграції блоку і елементом хаосу, який, на думку Лукашенка, буде найкраще буде найкращим чином служити його цілям", - додав прем'єр Польщі.

Нагадаємо, Єврокомісія вирішила виділити до 3,5 млн євро для повернення мігрантів з Білорусі на батьківщину.

Крім того, на території Білорусі перебувають близько 7 тисяч мігрантів, з них 2 тисяч тисячі - на кордонах Польщі, Литви та Латвії з Білоруссю.

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