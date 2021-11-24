Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спецоперацію

Україна на кордоні з Білоруссю розпочала спеціальну прикордонну операцію "Полісся". Вона координується Державною прикордонною службою України та проводиться спільно з силами Національної гвардії, Національної поліції, ЗСУ та іншими задіяними резервами.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Державної прикордонної служби України .

Це подальші заходи для нарощення охорони та захисту українського кордону з метою недопущення міграційної кризи та протидії протиправній діяльності, повідомили в ДПСУ.

На сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та імовірність перенаправлення потоків мігрантів до України, зазначив перший заступник голови державної прикордонної служби України Володимир Нікіфоренко.

"Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно з взаємодіючими державними структурами узгоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася", - зазначив він.

Головне завдання операції - не допустити перетинання нелегальними мігрантами державного кордону та потрапляння їх в Україну і для цього забезпечується координація дій усіх задіяних сил.

Контроль за режимом державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.

В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання і моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.

Посилення прикордонного режиму

Окрім цього, передбачене суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. У межах контрольованих прикордонних районів відбуватимутьс виставлення контрольних постів на автомобільних дорогах та патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів в населених пунктах прикордоння.