Иллюзия уменьшения: что на самом деле происходит с выявлением рака во время войны

Среда 18 февраля 2026 16:42
Иллюзия уменьшения: что на самом деле происходит с выявлением рака во время войны Как изменилось выявление рака в Украине во время войны (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Во время войны в Украине количество новых диагнозов рака формально снизилось, однако доля выявления болезни на критической IV стадии стремительно возросла. Каждый второй больной игнорировал ранние симптомы из-за стресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет исследовательского агентства Sense Research для БФ Mission Kharkiv.

Главное:

  • Диагностика: Статистическое снижение заболеваемости является ложным; на самом деле рак обнаруживают позже, что повышает смертность.
  • Расходы: 70% пациентов несут дополнительные финансовые расходы на лечение, несмотря на государственные гарантии.
  • Доступность: Жители сельских громад имеют значительно худший доступ к специализированным обследованиям по сравнению с жителями крупных городов.
  • Рекомендация: Исследователи призывают упростить маршруты пациентов и убрать информационные барьеры, особенно для пожилых людей.

Профилактика на паузе: почему болезнь "запускают"

Согласно исследованию, проведенному в прифронтовых громадах Харьковской и Сумской областей, скрининги и плановые осмотры фактически прекратились. Главные причины:

  • Приоритет выживания: люди сосредоточены на базовой безопасности, а не на медицинских визитах.
  • Игнорирование симптомов: почти каждый второй пациент не считал первые признаки болезни достаточно серьезными для визита к врачу.
  • Смещение стадий: доля выявления рака на I-II стадиях существенно уменьшилась, зато возросло количество диагнозов на IV стадии, что критически ухудшает прогнозы лечения.

Финансовый барьер и географическое неравенство

Хотя государство гарантирует бесплатное лечение, реальность в прифронтовых зонах другая. 7 из 10 опрошенных пациентов вынуждены были частично оплачивать диагностику или препараты. В частности, Программа медицинских гарантий не покрывает современную иммунную и таргетную терапию.

Также доступ к медицине напрямую зависит от локации. В селах доступны только базовые анализы, тогда как для прохождения КТ, МРТ или маммографии жители вынуждены ехать в областные центры под обстрелами и в условиях дефицита электроэнергии.

Адаптация врачей и психологическое давление

Медики на прифронтовых территориях вынуждены работать в формате "уплотненных маршрутов": пытаются провести максимум обследований за один визит пациента. Кроме лечения, врачи все чаще выполняют роли психологов и навигаторов.

Самый высокий уровень стресса из-за болезни и войны демонстрируют женщины, люди с низким доходом и те, кто долго ждал установления диагноза.

