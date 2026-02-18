Иллюзия уменьшения: что на самом деле происходит с выявлением рака во время войны
Во время войны в Украине количество новых диагнозов рака формально снизилось, однако доля выявления болезни на критической IV стадии стремительно возросла. Каждый второй больной игнорировал ранние симптомы из-за стресса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет исследовательского агентства Sense Research для БФ Mission Kharkiv.
Главное:
- Диагностика: Статистическое снижение заболеваемости является ложным; на самом деле рак обнаруживают позже, что повышает смертность.
- Расходы: 70% пациентов несут дополнительные финансовые расходы на лечение, несмотря на государственные гарантии.
- Доступность: Жители сельских громад имеют значительно худший доступ к специализированным обследованиям по сравнению с жителями крупных городов.
- Рекомендация: Исследователи призывают упростить маршруты пациентов и убрать информационные барьеры, особенно для пожилых людей.
Профилактика на паузе: почему болезнь "запускают"
Согласно исследованию, проведенному в прифронтовых громадах Харьковской и Сумской областей, скрининги и плановые осмотры фактически прекратились. Главные причины:
- Приоритет выживания: люди сосредоточены на базовой безопасности, а не на медицинских визитах.
- Игнорирование симптомов: почти каждый второй пациент не считал первые признаки болезни достаточно серьезными для визита к врачу.
- Смещение стадий: доля выявления рака на I-II стадиях существенно уменьшилась, зато возросло количество диагнозов на IV стадии, что критически ухудшает прогнозы лечения.
Финансовый барьер и географическое неравенство
Хотя государство гарантирует бесплатное лечение, реальность в прифронтовых зонах другая. 7 из 10 опрошенных пациентов вынуждены были частично оплачивать диагностику или препараты. В частности, Программа медицинских гарантий не покрывает современную иммунную и таргетную терапию.
Также доступ к медицине напрямую зависит от локации. В селах доступны только базовые анализы, тогда как для прохождения КТ, МРТ или маммографии жители вынуждены ехать в областные центры под обстрелами и в условиях дефицита электроэнергии.
Адаптация врачей и психологическое давление
Медики на прифронтовых территориях вынуждены работать в формате "уплотненных маршрутов": пытаются провести максимум обследований за один визит пациента. Кроме лечения, врачи все чаще выполняют роли психологов и навигаторов.
Самый высокий уровень стресса из-за болезни и войны демонстрируют женщины, люди с низким доходом и те, кто долго ждал установления диагноза.
