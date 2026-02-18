Ілюзія зменшення: що насправді відбувається із виявленням раку під час війни

Під час війни в Україні кількість нових діагнозів раку формально знизилася, проте частка виявлення хвороби на критичній IV стадії стрімко зросла. Кожен другий хворий ігнорував ранні симптоми через стрес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт дослідницької агенції Sense Research для БФ Mission Kharkiv .

Головне:

Діагностика: Статистичне зниження захворюваності є хибним; насправді рак виявляють пізніше, що підвищує смертність.

Витрати: 70% пацієнтів несуть додаткові фінансові витрати на лікування попри державні гарантії.

Доступність: Мешканці сільських громад мають значно гірший доступ до спеціалізованих обстежень порівняно з жителями великих міст.

Рекомендація: Дослідники закликають спростити маршрути пацієнтів та прибрати інформаційні бар'єри, особливо для літніх людей.

Профілактика на паузі: чому хворобу "запускають"

Згідно з дослідженням, проведеним у прифронтових громадах Харківщини та Сумщини, скринінги та планові огляди фактично припинилися. Головні причини:

Пріоритет виживання: люди зосереджені на базовій безпеці, а не на медичних візитах.

Ігнорування симптомів: майже кожен другий пацієнт не вважав перші ознаки хвороби достатньо серйозними для візиту до лікаря.

Зміщення стадій: частка виявлення раку на І-ІІ стадіях суттєво зменшилася, натомість зросла кількість діагнозів на IV стадії, що критично погіршує прогнози лікування.

Фінансовий бар'єр та географічна нерівність

Хоча держава гарантує безоплатне лікування, реальність у прифронтових зонах інша. 7 з 10 опитаних пацієнтів змушені були частково оплачувати діагностику або препарати. Зокрема, Програма медичних гарантій не покриває сучасну імунну та таргетну терапію.

Також доступ до медицини прямо залежить від локації. У селах доступні лише базові аналізи, тоді як для проходження КТ, МРТ або мамографії мешканці змушені їхати до обласних центрів під обстрілами та в умовах дефіциту електроенергії.

Адаптація лікарів та психологічний тиск

Медики на прифронтових територіях змушені працювати у форматі "ущільнених маршрутів": намагаються провести максимум обстежень за один візит пацієнта. Окрім лікування, лікарі дедалі частіше виконують ролі психологів та навігаторів.

Найвищий рівень стресу через хворобу та війну демонструють жінки, люди з низьким доходом та ті, хто довго чекав на встановлення діагнозу.