Илон Маск рассказал, как через 20 лет люди смогут достичь бессмертия

Среда 12 ноября 2025 15:37
Илон Маск рассказал, как через 20 лет люди смогут достичь бессмертия Маск заявил, что сознание человека смогут перенести в роботов (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Илон Маск представил новую футуристическую идею - по его мнению, в будущем люди смогут "загружать" свое сознание и воспоминания в тела роботов, фактически добиваясь цифрового бессмертия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу Space World в Facebook.

Разработкой технологий, которые могут приблизить это будущее, занимается его компания Neuralink. Она создает интерфейс между мозгом и компьютером, который позволяет напрямую соединять человеческое мышление с машинами.

Когда это может стать возможным

Хотя Маск не называет конкретных сроков, эксперты в области технологий и футурологи считают, что передача сознания может стать реальностью в течение ближайших 20 лет - при условии, что развитие нейротехнологий и искусственного интеллекта продолжится нынешними темпами.

Фактически, речь идет о мире, где человек сможет существовать после смерти тела - в виртуальной среде, роботизированной форме или даже на других планетах.

Из научной фантастики - в реальность

На первый взгляд, идея "цифрового бессмертия" звучит как сюжет фантастического фильма. Но, как напоминают сторонники Маска, еще недавно фантастикой казались электромобили, многоразовые ракеты и искусственный интеллект - проекты, которые предприниматель уже воплотил в жизнь.

По словам экспертов, граница между человеком и машиной стирается быстрее, чем когда-либо. И если Neuralink достигнет своей цели, человечество может вступить в новую эру - эпоху слияния сознания и технологий.

