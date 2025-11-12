ua en ru
Ілон Маск розповів, як через 20 років люди зможуть досягти безсмертя

Середа 12 листопада 2025 15:37
UA EN RU
Ілон Маск розповів, як через 20 років люди зможуть досягти безсмертя Маск заявив, що свідомість людини зможуть перенести в роботів (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Ілон Маск представив нову футуристичну ідею - на його думку, у майбутньому люди зможуть "завантажувати" свою свідомість і спогади в тіла роботів, фактично домагаючись цифрового безсмертя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну сторінку Space World у Facebook.

Розробкою технологій, які можуть наблизити це майбутнє, займається його компанія Neuralink. Вона створює інтерфейс між мозком і комп'ютером, який дає змогу напряму з'єднувати людське мислення з машинами.

Коли це може стати можливим

Хоча Маск не називає конкретних термінів, експерти в галузі технологій і футурологи вважають, що передача свідомості може стати реальністю протягом найближчих 20 років - за умови, що розвиток нейротехнологій і штучного інтелекту продовжиться нинішніми темпами.

Фактично, йдеться про світ, де людина зможе існувати після смерті тіла - у віртуальному середовищі, роботизованій формі або навіть на інших планетах.

Із наукової фантастики - у реальність

На перший погляд, ідея "цифрового безсмертя" звучить як сюжет фантастичного фільму. Але, як нагадують прихильники Маска, ще донедавна фантастикою здавалися електромобілі, багаторазові ракети та штучний інтелект - проекти, які підприємець уже втілив у життя.

За словами експертів, межа між людиною і машиною стирається швидше, ніж будь-коли. І якщо Neuralink досягне своєї мети, людство може вступити в нову еру - епоху злиття свідомості та технологій.

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск запустив головного конкурента "Вікіпедії" під назвою Grokipedia.

Також ми писали, що Маск назвав дату виходу першої гри, створеної за допомогою ШІ.

Крім того, у нас є матеріал про те, що мільярдер виділить мільйон доларів на створення муралів з українкою Іриною Заруцькою.

Ілон Маск Штучний інтелект
