Илон Маск запустил Grokipedia: как работает главный конкурент "Википедии"

Американский предприниматель Илон Маск представил раннюю версию Grokipedia - онлайн-энциклопедии, созданной на базе ИИ. Сам Маск позиционирует проект как "менее предвзятую альтернативу Wikipedia".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Новый проект Маска

Визуально Grokipedia почти полностью повторяет стиль и структуру Wikipedia - с аналогичным дизайном страниц и навигацией. На сайте уже есть статьи на разную тематику. Однако контента в ней пока значительно меньше, а некоторые публикации выглядят идеологически смещенными вправо.

Grok как основа нового проекта

Grokipedia основана на технологии Grok - языковой модели, аналогичной ChatGPT, разработанной компанией xAI, принадлежащей Маску.

Проект стал частью стремления миллиардера создавать альтернативные инструменты ИИ, которые, по его словам, будут "менее подвержены цензуре" и "более ориентированы на поиск правды".

Тем не менее, уже в день запуска пользователи заметили фактические ошибки и заимствования из Wikipedia. Например, в статье о самом Маске его деятельность описана в восторженных тонах: "Он продвигает развитие ИИ с акцентом на безопасность и правду, а не на чрезмерное регулирование". При этом Grokipedia ссылалась исключительно на сайт xAI.

We are building Grokipedia @xAI.



Will be a massive improvement over Wikipedia.



Frankly, it is a necessary step towards the xAI goal of understanding the Universe. https://t.co/xvSeWkpALy — Elon Musk (@elonmusk) September 30, 2025

От отличий до идеологии

Страница о штурме Капитолия 6 января 2021 года сочетала проверенные факты с намеками на то, что демократы и традиционные СМИ "преувеличили" масштаб событий и роль Дональда Трампа.

Раздел "Награды" на странице Маска был заменён на "Признание и долгосрочное видение", где подчеркивалось: "Его стратегическая цель - защитить человеческое сознание от экзистенциальных угроз, создавая самоподдерживающуюся многопланетную цивилизацию".

Техническая часть и проблемы старта

На момент запуска Grokipedia насчитывала около 885 тыс. статей, тогда как в англоязычной Wikipedia их более 8 млн. Главная страница выглядела минималистично: логотип, надпись "Grokipedia v0.1" и строка поиска.

Сайт вышел в понедельник без официальных анонсов - через неделю после первоначально запланированной даты. Маск тогда объяснил задержку желанием "очистить базу данных от пропаганды". Спустя час после запуска сайт упал, но вечером снова заработал.

Публикации Grokipedia, как предполагается, генерируются на основе той же языковой модели, что используется в чат-боте Grok в соцсети X (бывший Twitter), что позволяет получать актуальные данные из постов пользователей X. Однако это делает проект уязвимым к тем же ошибкам, что уже случались с Grok - от антисемитских комментариев до распространения конспирологических теорий.

Идея создать Grokipedia появилась 29 сентября, после поста инвестора Дэвида Сакса, советника Дональда Трампа по вопросам ИИ, который назвал Wikipedia "безнадежно предвзятой".

Реакция сообщества

Журналисты и исследователи ожидают, что Grokipedia частично использует материалы Wikipedia, поскольку "все крупные языковые модели обучаются на ее открытых данных".

"Ирония в том, что проект Маска будет построен на бесплатном труде волонтеров, которых он сам неоднократно критиковал", - отметил журналист Стивен Харрисон, освещающий деятельность Wikipedia.

Сооснователь Wikipedia Джимми Уэйлс заявил, что с интересом посмотрит на новый проект, но не возлагает на него больших надежд.