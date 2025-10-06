ua en ru
Илон Маск назвал дату выхода первой игры, которую создаст ИИ

Понедельник 06 октября 2025 14:50
Илон Маск назвал дату выхода первой игры, которую создаст ИИ Первая игра, сгенерированная ИИ, появится в следующем году (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Илона Маска xAI начала набор сотрудников для обучения своего чат-бота Grok дизайну и разработке видеоигр с нуля. При этом речь идет не о случайных тестовых ролях. Маск заявил, что первую игру, полностью сгенерированную ИИ, планируют выпустить до конца следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Gizbot.

Репетиторы по видеоиграм обучают ИИ

План xAI прост: компания ищет "репетиторов по видеоиграм" - специалистов, которые будут помогать Grok учиться создавать увлекательные игры. Эти сотрудники будут анализировать работу ИИ, давать обратную связь, помечать данные и объяснять, почему одни решения в геймдизайне работают, а другие нет.

Работа репетиторов выходит за рамки технической корректировки: они учат ИИ ритму повествования, балансу между вызовом и наградой, а также мелким деталям, которые делают игру живой.

Вакансии xAI указывают оплату от 45 до 100 долларов в час в зависимости от опыта, есть возможность удаленной работы при наличии стабильного оборудования. Маск не экспериментирует ради забавы - он хочет, чтобы Grok перешел от общения с людьми к созданию продуктов для них.

Маск анонсировал первую ИИ-игру

Маск недавно сообщил в X, что игровая студия xAI выпустит "великую игру, сгенерированную ИИ", до конца следующего года. Он также отметил возможность, что Grok сможет динамически создавать игры в будущем.

Для этого ИИ придется понимать сюжет, игровой процесс, темп, сложность, визуальную часть - весь креативный процесс, и делать это не один раз, а регулярно.

AI в игровой индустрии уже используется

То, что делает xAI, не новинка. Google DeepMind, Microsoft и Ubisoft уже экспериментируют с созданием игр на базе ИИ.

DeepMind представила модель Genie 3, которая по коротким текстовым подсказкам создает игровые среды. Например, запрос "туманный лес на рассвете" превращается в интерактивное пространство.

Microsoft с помощью Muse AI смогла воссоздать простую игровую версию Quake II полностью через генеративные модели.

Ubisoft использует ИИ для ускорения создания диалогов и уровней, особенно в RPG с открытым миром, при этом подчеркивая, что ИИ помогает разработчикам, а не заменяет их.

Согласно исследованию Reuters, почти 90% разработчиков уже применяют ИИ в своих рабочих процессах - для дизайна, генерации окружения и тестирования. Это кардинально меняет индустрию, которая традиционно была полностью человеко-ориентированной.

Опасения разработчиков

Не все воспринимают ИИ положительно. Журнал Game Developer отметил, что многие дизайнеры опасаются, что чрезмерная зависимость от ИИ сделает игры шаблонными и бездушными. Даже технически рабочая игра может ощущаться пустой, если в ней нет человеческого "духа".

Почему создать игру на базе ИИ сложно

Может показаться, что ИИ, умеющий писать тексты или кодить приложения, легко справится с разработкой игры. Но игры - это искусство, психология и инженерия одновременно.

Игра должна правильно ощущаться: темп, напряжение, баланс - все зависит от реакции игрока. Хорошо проработанный уровень учит играть без слов, и эту интуицию трудно передать машине.

Именно поэтому подход xAI с человеческими репетиторами имеет смысл. Вместо того чтобы сразу бросать Grok в сложные задачи, его учат те, кто понимает механику игр и эмоции игроков.

Илон Маск Искусственный интеллект Игры
