Илон Маск и Tesla начали строительство крупнейшего литиевого завода

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам гендиректора компании Илона Маска, этот шаг был необходим, если автомобильный гигант хочет достичь своих амбициозных целей по продаже электромобилей.

Завод должен производить достаточное количество металла для батарей, чтобы создать около 1 миллиона электромобилей к 2025 году, что сделает его крупнейшим производителем этого материала в Северной Америке.

"Поскольку мы смотрим вперед на несколько лет, фундаментальной тормозной точкой развития электромобилей является доступность литиевых аккумуляторов", - отметил Маск на церемонии закладки фундамента завода.

Tesla планирует завершить строительство фабрики в следующем году, а через год выйти на полную мощность. Это сделает компанию единственным крупным автопроизводителем в Северной Америке, который будет очищать свой литий.