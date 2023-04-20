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Tesla, вероятно, запустит в серию технологию автономного вождения в этом году, - Маск

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Вашингтон, Четверг 20 апреля 2023 07:52
Tesla, вероятно, запустит в серию технологию автономного вождения в этом году, - Маск Фото: Tesla запустит в серию технологию автономного вождения в этом году (tesla.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Tesla, вероятно, запустит технологию полного автономного вождения уже в этом году и в связи с этим рассчитывает получить значительную прибыль.

Об этом заявил глава компании Tesla Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я стесняюсь говорить, но думаю, что мы сделаем это в этом году", - сказал Маск, выступая на онлайн-конференции.

По мнению главы компании, тестовую версию того, что Tesla называет программным обеспечением для полного автономного вождения, ждет еще много модернизаций.

"Но тенденция наметилась очень четкая – к полному самостоятельному вождению, к полной автономности", - добавил Маск.

Технология автопилота в ее нынешнем виде подверглась тщательной проверке со стороны регулирующих органов США после нескольких серьезных аварий. Tesla заявила, что технология не делает автомобиль автономным и требует контроля со стороны водителя.

Tesla продает опцию автономного вождения и "умной парковки" в качестве опции за 15 тысяч долларов. В конце прошлого года Tesla удалила ультразвуковые датчики с автомобилей Model 3 и Model Y и заявила, что некоторые функции будут временно недоступны.

"У нас есть это уникальное стратегическое преимущество. Мы делаем автомобиль, который, если "автономия" сработает, в будущем будет стоить намного больше, чем сейчас", - подчеркнул владелец и основатель компании.

Ранее сообщалось, что Tesla в апреле в очередной раз снизила цены на свои электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную дисконтную кампанию, начатую в Китае.

Также мы писали, что сотрудники Tesla регулярно делились записями видеокамер, которые установлены на электромобилях компании.

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