Tesla, вероятно, запустит в серию технологию автономного вождения в этом году, - Маск

Компания Tesla, вероятно, запустит технологию полного автономного вождения уже в этом году и в связи с этим рассчитывает получить значительную прибыль.

Об этом заявил глава компании Tesla Илон Маск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Я стесняюсь говорить, но думаю, что мы сделаем это в этом году", - сказал Маск, выступая на онлайн-конференции.

По мнению главы компании, тестовую версию того, что Tesla называет программным обеспечением для полного автономного вождения, ждет еще много модернизаций.

"Но тенденция наметилась очень четкая – к полному самостоятельному вождению, к полной автономности", - добавил Маск.

Технология автопилота в ее нынешнем виде подверглась тщательной проверке со стороны регулирующих органов США после нескольких серьезных аварий. Tesla заявила, что технология не делает автомобиль автономным и требует контроля со стороны водителя.

Tesla продает опцию автономного вождения и "умной парковки" в качестве опции за 15 тысяч долларов. В конце прошлого года Tesla удалила ультразвуковые датчики с автомобилей Model 3 и Model Y и заявила, что некоторые функции будут временно недоступны.

"У нас есть это уникальное стратегическое преимущество. Мы делаем автомобиль, который, если "автономия" сработает, в будущем будет стоить намного больше, чем сейчас", - подчеркнул владелец и основатель компании.