Ілон Маск і Tesla почали будівництво найбільшого літієвого заводу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами гендиректора компанії Ілона Маска, цей крок був необхідним, якщо автомобільний гігант хоче досягти своїх амбітних цілей щодо продажів електромобілів.

Завод повинен виробляти достатньо металу для батарей, щоб створити близько 1 мільйона електромобілів до 2025 року, що зробить його найбільшим виробником цього матеріалу в Північній Америці.

"Оскільки ми дивимося вперед на кілька років, фундаментальною гальмівною точкою розвитку електромобілів є доступність літієвих акумуляторів", - зазначив Маск на церемонії закладки фундаменту заводу.

Tesla планує завершити будівництво фабрики в наступному році, а ще через рік вийти на повну потужність. Це зробить компанію єдиним великим автовиробником у Північній Америці, який очищатиме власний літій.