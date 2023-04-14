Tesla снизила цены на свои автомобили в Европе

Tesla снизила цены на свои электромобили в Европе, Израиле и Сингапуре, расширив глобальную дисконтную кампанию, начатую в Китае в январе, и вызвав опасения по поводу своей прибыли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

На прошлой неделе Tesla сообщила, что поставки в первом квартале выросли всего на 4% по сравнению с предыдущим кварталом, несмотря на скидки в США, Китае, Японии, Австралии и Южной Корее, направленные на стимулирование спроса.

Через несколько дней после публикации разочаровывающих данных о поставках Tesla объявила о пятом снижении цен на автомобили в этом году на рынке США, поскольку Вашингтон готовится ввести более жесткие стандарты, которые ограничат налоговые льготы на электромобили.

В 2022 году самый ценный в мире автопроизводитель также не выполнил поставленную генеральным директором Илоном Маском цель роста поставок на 50%, которая была выполнена на 40% из-за проблем с логистикой и замедления спроса.

Tesla заявила, что снизила цены на многих европейских рынках, включая Германию и Францию, из-за расширения своих производственных мощностей.

В Германии Tesla снизила цены на свои автомобили Model 3 и Model Y на 4,5-9,8%. Это второе снижение цен в этом году после снижения цен на 1-17% в январе.

Базовая версия Model 3 теперь стоит 41 990 евро и, таким образом, на 2 000 евро дешевле.

В Сингапуре Tesla снизила цены на свои автомобили Model 3 и Model Y с 4,3% до 5%.

Tesla также снизила цены в Израиле: цена на базовую версию Model 3 упала на 25% после первого раунда глобального снижения цен в январе.

Маск заявил, что Tesla сосредоточится на снижении цен, чтобы стимулировать спрос, и что она добилась успеха в стимулировании заказов с помощью январских скидок.

В Соединенных Штатах Tesla снизила цену на свою базовую версию Model 3 в совокупности на 11% с начала года, а на базовую версию Model Y - на 20%.