Игры с первого Xbox официально запустили на ПК: Microsoft открыла доступ к классике

Первая волна игр, цены и доступ по подписке

Программа Xbox Backward Compatibility on PC стартовала с поддержки четырех классических тайтлов: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live и Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge и Fuzion Frenzy.

Пользователи ПК могут приобрести каждую игру отдельно за 10 долларов. В то же время подписчики Xbox Game Pass или владельцы цифровых лицензий для этих игр на консолях получают мгновенный доступ без дополнительных затрат.

Впрочем, запустить игру непосредственно с оригинального диска через дисковод ПК не получится.

Запуск классических игр на компьютере открывает доступ к ряду графических улучшений, среди которых:

Поддержка вертикальной синхронизации (Vsync).

Анизотропная фильтрация и улучшенное сглаживание.

Масштабирование разрешения до 4 раз от оригинального SD-сигнала (до 2560×1920 пикселей).

При этом игры сохранили оригинальную частоту кадров и соотношение сторон - в большинстве случаев это 30 кадров в секунду и формат 4:3.

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По данным Microsoft, первая волна игр будет работать даже на видеокартах уровня GTX 950, однако для лучшей производительности рекомендуется использовать графические адаптеры уровня GTX 1070 Ti с 8 ГБ видеопамяти.

Первые тесты от издания Digital Foundry показали, что качество работы игр на ПК близко к их запуску на Xbox Series X.

Со всем тем специалисты отметили слабую анизотропную фильтрацию, отдельные проблемы с плавностью кадра, приводящие к дрожанию камеры, а также единичные визуальные баги.

Сближение ПК и консольной экосистемы

С технической точки зрения, перенос игр с первого Xbox на ПК не является сложной задачей, ведь еще со времен Xbox 360 компания использовала программную эмуляцию для обеспечения совместимости.

Такой шаг имеет существенное бизнес значение. Предоставляя доступ к классическим эксклюзивам на ПК, Microsoft продолжает объединять консольный бизнес с развитой экосистемой Windows.

В компании отмечают, что актуальный релиз является лишь началом масштабной инициативы по сохранению наследия Xbox и его дальнейшего портирования на ПК.