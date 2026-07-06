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Фанаты ждали другого: Call of Duty Black Ops выйдет на PS5 без ремастера

13:22 06.07.2026 Пн
2 мин
Релиз игр эпохи PS3 может состояться в ближайшие дни
aimg Ольга Завада
Фанаты ждали другого: Call of Duty Black Ops выйдет на PS5 без ремастера Treyarch перенесет оригинальные части Black Ops на новое поколение консолей (скриншот: Activision)
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Компания Treyarch официально подтвердила, что релиз портов Call of Duty: Black Ops и Black Ops 2 для PlayStation 5 запланирован на июль 2026 года. Специалисты зафиксировали появление первых патчей.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на PlayStation Game Size.

Анализ базы данных PlayStation

Мониторинговые сервисы зафиксировали появление нескольких технических обновлений обеих частей Call of Duty в базе данных PlayStation 2 и 3 июля. Сначала загрузили патч версии 1.02, а на следующий день появилось обновление 1.03.

Анализ текущей ситуации :

Индекс обновления. Версия патча 1.03 обычно является финальной сборкой, загружаемой на серверы непосредственно перед релизом цифровых версий игр для PS4 и PS5.

Оценка. Профильный инсайдер CharlieIntel, ранее публиковавший точные истоки относительно франшизы Activision, подтвердил , что релиз состоится в ближайшее время.

Версии устройств. Разработчики из Treyarch подчеркнули, что речь идет о прямых портах оригинальных игр, а не о ремейках или ремастерах.

Пользователям будут доступны базовые режимы:

  • сюжетная кампания,
  • многопользовательская игра,
  • режим с зомби.

Примечательно, что технические улучшения графики будут минимальными.

Сроки релиза и стоимость

В игровом сообществе существуют две основные версии относительно точной даты релиза. Часть пользователей ожидала завершения бесплатного пробного периода текущей Black Ops 7, который заканчивается 6 июля 2026 года.

Другие аналитики предполагают, что издатель отложит запуск до завершения финала турнира COD League Championship Weekend, который запланирован на 19 июля.

Официальная цена для платформы PlayStation пока не объявлена, однако ориентиром служат данные конкурентов:

Ожидаемая стоимость игр

По информации CharlieIntel, в интернет-магазине Xbox Store уже обновились ценники на эти позиции. Стоимость каждой части составляет 40 долларов (около 1785 грн).

Если загружаемые дополнения (DLC) не войдут в базовый комплект, общая стоимость полного издания для владельцев PS5 может оказаться выше ожидаемой.

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