Ігри з першого Xbox офіційно запустили на ПК: Microsoft відкрила доступ до класики

Перша хвиля ігор, ціни та доступ за передплатою

Програма Xbox Backward Compatibility on PC стартувала з підтримки чотирьох класичних тайтлів: BLiNX: The Time Sweeper, Conker: Live and Reloaded, Crimson Skies: High Road to Revenge та Fuzion Frenzy.

Користувачі ПК можуть придбати кожну гру окремо за 10 доларів. Водночас передплатники Xbox Game Pass або власники цифрових ліцензій для цих ігор на консолях отримують миттєвий доступ без додаткових витрат.

Втім, запустити гру безпосередньо з оригінального диска через дисковод ПК не вдасться.

Запуск класичних ігор на комп'ютері відкриває доступ до низки графічних покращень, серед яких:

Підтримка вертикальної синхронізації (Vsync).

Анізотропна фільтрація та покращене згладжування.

Масштабування роздільності до 4 разів від оригінального SD-сигналу (до 2560×1920 пікселів).

При цьому ігри зберегли оригінальну частоту кадрів та співвідношення сторін - у більшості випадків це 30 кадрів на секунду та формат 4:3.

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За даними Microsoft, перша хвиля ігор працюватиме навіть на відеокартах рівня GTX 950, проте для найкращої продуктивності рекомендується використовувати графічні адаптери рівня GTX 1070 Ti з 8 ГБ відеопам'яті.

Перші тести від видання Digital Foundry показали, що якість роботи ігор на ПК близька до їхнього запуску на Xbox Series X.

З усім тим, фахівці відзначили слабку анізотропну фільтрацію, окремі проблеми з плавністю кадру, що призводять до дрижання камери, а також поодинокі візуальні баги.

Зближення ПК та консольної екосистеми

З технічного погляду перенесення ігор із першого Xbox на ПК не є складним завданням, адже ще з часів Xbox 360 компанія використовувала програмну емуляцію для забезпечення сумісності.

Такий крок має суттєве бізнес-значення. Надаючи доступ до класичних ексклюзивів на ПК, Microsoft продовжує об'єднувати консольний бізнес із розвиненою екосистемою Windows.

У компанії зазначають, що актуальний реліз є лише початком масштабної ініціативи збереження спадщини Xbox та її подальшого портування на ПК.