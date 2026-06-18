Поклонники Xbox возмущены: игры серии Call of Duty будут работать лучше на PS5

Microsoft совместно с Activision приняла решение расширить географию распространения своих классических игр. Однако выпуск легендарных шутеров на консолях конкурентов вызвал громкий скандал в геймерском сообществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Windows Central .

Классика Call of Duty переходит на PlayStation

Разработчики из студии Treyarch официально объявили, что культовые игры Call of Duty: Black Ops (2010) и Call of Duty: Black Ops 2 (2012) выйдут на платформе PlayStation уже в июле.

Поскольку консоли PS4 и PS5 не имеют аппаратной совместимости с дисками от PS3, ранее поиграть на современных устройствах Sony можно было только через облачный стриминг в рамках подписки PlayStation Plus Premium.

Теперь за создание нативных современных версий для экосистемы Sony взялась опытная команда Iron Galaxy Studios. Порты будут подключаться к уже существующей сети серверов, поэтому пользователи консолей Sony получат полноценный доступ к мультиплееру и зомби-режиму напрямую.

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Почему возмущены владельцы Xbox и ПК?

Несмотря на позитивную новость для фанатов PlayStation, этот шаг вызвал шквал возмущения среди собственной аудитории Microsoft. На консолях Xbox One и Xbox Series XS обе части Black Ops доступны ещё с 2016 года благодаря программе обратной совместимости.

Однако за эти годы Microsoft не сделала ничего для улучшения игрового опыта своих клиентов.

Игроки массово жалуются на следующие критические проблемы:

Устаревшее разрешение: на современных консолях Xbox Series X игры до сих пор работают в базовом разрешении 720p, а картинка выглядит слишком размытой.

Нашествие читеров: серверы обеих частей на Xbox и ПК годами остаются заброшенными, из-за чего мультиплеер полностью оккупировали хакеры.

Отсутствие в Game Pass: несмотря на то, что Microsoft приобрела Activision Blizzard почти три года назад, эти старые игры до сих пор не добавлены в бесплатную библиотеку Game Pass, а за сюжетные дополнения (DLC) приходится платить полную стоимость.

"Microsoft и Xbox действительно ненавидят своих клиентов. Да, версия для Xbox 360 существует. Но игры заблокированы в разрешении 720p и кишат хакерами. Прошли годы после слияния с Activision, а их до сих пор нет в Game Pass, да ещё и DLC приходится покупать отдельно. Что за маразм", - возмущается один из фанатов в соцсетях.

На данный момент ни Microsoft, ни Treyarch не анонсировали технических патчей или графических обновлений для Xbox и ПК, которые бы сравнили качество игры с будущими native-портами для PlayStation.

Поэтому ситуация, когда владельцы конкурирующей платформы получают лучшие условия для игры от внутренних студий Xbox, существенно подрывает репутацию бренда.