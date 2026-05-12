РФ прицельно бьет по американским гигантам в Украине, а Белый дом молчит, - NYT

20:58 12.05.2026 Вт
3 мин
Представители американского бизнеса уверены в преднамеренности действий Кремля
aimg Валерий Ульяненко
РФ прицельно бьет по американским гигантам в Украине, а Белый дом молчит, - NYT Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Россия начала систематические атаки на объекты крупных американских корпораций в Украине, однако администрация президента США Дональда Трампа пока фактически не реагирует на эти инциденты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, под российские обстрелы попали мощности таких гигантов, как Cargill, Coca-Cola, Boeing, Mondelez, Philip Morris, Flex Ltd. и Bunge. Часть этих атак, в частности удары по объектам Cargill и Coca-Cola, ранее не обнародовалась.

Одним из последних случаев стал удар по зерновому терминалу агрогиганта Cargill на юге Украины. Объект атаковали семь российских дронов в течение всего трех минут.

Кроме того, зафиксированы удары по электростанции и солнечной станции возле завода Coca-Cola под Киевом, что местные власти считают целенаправленной акцией против американского бизнеса.

Представители компаний стараются не афишировать эти факты из-за опасений негативной реакции инвесторов и страховых рынков. Однако в частных разговорах бизнес выражает уверенность, что Россия ведет преднамеренную кампанию против интересов США.

Отсутствие реакции Вашингтона

Администрация Дональда Трампа до сих пор не осудила ни одну из атак, о которых отчитывался Киев. По словам источников издания, реакция Белого дома ограничивалась лишь "признанием обеспокоенности".

В то же время Вашингтон просил Украину воздержаться от ударов по российскому нефтяному терминалу в Черном море. Через этот объект экспортируется казахстанская нефть с участием американских компаний.

Сенатор-демократ Джин Шахин назвала такую позицию Белого дома "полной тишиной". По ее мнению, представители американского бизнеса в Украине не сомневаются в преднамеренности действий Кремля.

Цель российских атак

Председатель Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер убежден, что Москва стремится сорвать приток американских инвестиций. Он отметил, что главная цель агрессора - продемонстрировать, что ведение бизнеса в Украине является слишком рискованным из-за постоянных угроз.

NYT пишет, что усиление обстрелов совпало по времени с активизацией экономического сотрудничества между государствами в энергетическом секторе. В частности, в прошлом году Украина и США подписали соглашение, которое предусматривает преференциальный доступ американских инвесторов к украинскому энергосектору.

Напомним, с вечера 11 мая по утро 12 мая страна-агресорка атаковала Украину 216 дронами-камикадзе типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также дронами-имитаторами "Пародия".

По состоянию на утро противовоздушная оборона сбила или подавила 192 вражеских беспилотника на севере, юге, востоке и в центре страны. Произошло попадание 25 дронов на 10 локациях.

Уничтоженный подъезд в Киеве, удары по энергетике в Кременчуге: что известно о масштабной атаке
