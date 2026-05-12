Главная » Новости » Война в Украине

ПВО сбила более 200 дронов за ночь, атака продолжается, - Воздушные Силы

10:55 12.05.2026 Вт
Чем атаковал враг в ночь на 12 мая?
Елена Чупровская
ПВО сбила более 200 дронов за ночь, атака продолжается, - Воздушные Силы Фото: как Россия атаковала Украину ночью 12 мая (GettyImages)
Ночью Россия запустила по Украине более 200 дронов. ПВО сбила почти все из них, но атака еще продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Воздушных Сил Украины.

216 дронов за одну ночь

С вечера 11 мая по утро 12 мая противник атаковал Украину 216 ударными беспилотниками - типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия".

Запуски осуществляли с нескольких направлений:

  • Брянск, Шаталово, Курск, Орел - со стороны России;
  • Миллерово, Приморско-Ахтарск - также с территории РФ;
  • временно оккупированный Донецк и Гвардейское (ВОТ АР Крым).

192 сбиты и подавлены

Фото: как отработала ПВО этой ночью (t.me/kpszsu)

По предварительным данным по состоянию на 09:30, ПВО сбила или подавила 192 вражеских беспилотника на севере, юге, востоке и в центре страны.

Отражали атаку авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

Зафиксировано попадание 25 дронов на 10 локациях. Еще на 5 локациях упали обломки сбитых беспилотников.

По состоянию на утро в воздушном пространстве остается до десяти вражеских беспилотников.

Напомним, этой ночью в результате атаки в Киевской области дрон попал в детский сад, в столице обломки сбитого беспилотника упали на 16-этажный жилой дом. Есть раненые и погибшие в нескольких регионах в результате атаки РФ.

Как сообщает РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия решила завершить частичную тишину, а Украина будет действовать зеркально в ответ на все шаги РФ.

