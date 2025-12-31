ua en ru
Второе "освобождение" Купянска: в ВСУ иронично ответили на заявления генерала РФ

Украина, Среда 31 декабря 2025 21:37
Второе "освобождение" Купянска: в ВСУ иронично ответили на заявления генерала РФ Фото: генерал РФ заявил о взятии Купянска (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В ВСУ с иронией отреагировали на очередные заявления российского генерала об "освобождении" Купянска. Город остается подконтрольным Украине, в нем проводят зачистку от российских солдат.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

"Он (генарал Сергей Кузовлев, - ред.) же уже "освободил" Купянск. А теперь собирается освобождать его еще раз. Видимо, еще одного героя России хочет", - иронично отметил спикер, добавив, что такие заявления возможны разве что в "альтернативной реальности, которая не подлежит законам логики".

По словам Трегубова, российские войска не способны прорваться к самому городу. Несмотря на фиксацию накопления сил и попытки продвижения, по состоянию на сейчас они безрезультатны.

"Их присутствие в городе быстро тает. Сейчас там несколько десятков человек, которые прячутся по подвалам, и это количество уменьшается", - подчеркнул он.

Представитель добавил, что эффективное снабжение для оккупантов становится невозможным, и это приведет к полному исчезновению их присутствия.

В то же время заявления российских телеграмм-каналов о "наступлении из Купянска" он назвал абсурдными, ведь те силы, которые еще остаются в городе, фактически окружены.

Ранее российские военачальники уже заявляли о "взятии" города, однако эти утверждения не подтверждались на поле боя.

Украинские военные неоднократно сообщали о сложной, но контролируемой ситуации на этом направлении, тогда как российская сторона регулярно распространяет противоречивые и недостоверные заявления.

Ситуация в Купянске

Напомним, что Группировка объединенных сил уже опровергала заявления российской пропаганды о якобы контроле над Купянском.

Виктор Трегубов ранее заявлял, что зачистка Купянска от российских войск может продолжаться еще несколько недель - в городе остаются единичные очаги оккупантов. 12 декабря российские подразделения оказались в окружении, несмотря на заявления кремля о якобы "дважды освобожденном" городе.

Силы обороны Украины провели успешную контратаку, заблокировали не менее 200 военных РФ и освободили жилой массив Юбилейный. Во время операции, которую готовили с осени, россияне потеряли более тысячи солдат убитыми, а путь их подкрепления в город был перекрыт.

Сейчас в Купянске продолжаются активные бои, в то же время украинские войска уже контролируют около 90% территории города.

