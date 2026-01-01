Почти 100 боев с начала суток: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

По состоянию на 22:00 четверга, 1 января, на фронте произошло 97 боевых столкновений. Самым горячим направлением остается Покровское, где с начала суток россияне совершили 23 атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

РФ нанесла по позициям украинских защитников и населенным пунктам один ракетный удар с применением ракеты и 30 авиаударов с применением 92 управляемых авиабомб. Оккупанты применили для обстрелов 4 158 дронов-камикадзе и осуществили 2 674 обстрелов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг нанес один авиаудар, сбросив одну управляемую авиабомбу, а также 69 раз обстрелял позиции Сил обороны и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили три атаки в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Купянском направлении наступательных действий РФ не зафиксировано.

На Лиманском направлении враг совершил 15 атак в районах населенных пунктов Нововодяное, Мирное, Колодези, Заречное, Новоегоровка, Новоселовка и Ямполь. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Славянском направлении Силы обороны отбили две вражеские атаки в районах населенных пунктов Северск и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении с начала суток наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении россияне совершили 14 раз в районах Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра, Яблоновки, Щербиновки и в направлении населенного пункта Торское.

На Покровском направлении в течение суток произошло 23 боестолкновения в районах населенных пунктов Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Бой в одной локации продолжается до сих пор.

Силы обороны с начала суток на этом направлении обезвредили 58 оккупантов, из них 46 - безвозвратно. Уничтожено 35 беспилотников, девять единиц автомобильной техники, две артиллерийские системы, три антенны управления БпЛА, наземный роботизированный комплекс. Кроме этого поражены две единицы автомобильной техники, наземный роботизированный комплекс, реактивная установка залпового огня и семь укрытий для личного состава противника.

На Александровском направлении отражено десять атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вороное, Вербовое, Вишневое и Рыбное. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении произошло 14 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе и в сторону Зеленого.

На Ореховском направлении РФ дважды атаковала в сторону Приморского. Один бой продолжается до сих пор.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили две атаки россиян в направлении Антоновского моста.