Рада назначила Бережную вице-премьером и министром культуры: что о ней известно
Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины. "За" проголосовали 266 нардепов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВРУ.
Кроме того, 16 - воздержались от голосования, а 31 нардеп не голосовал.
Голосование по фракциям
- "Слуга народа" - 180
- "Европейская солидарность" - 0
- "Батькивщина" - 12
- "Платформа за жизнь и мир" - 16
- "За будущее" - 10
- "Голос" - 10
- "Доверие" - 16
- "Восстановление Украины" - 13
Таким образом, после почти трех месяцев исполнения обязанностей Бережная официально заняла должность министра культуры и стала первой за последние шесть лет вице-премьером по гуманитарным вопросам.
Отметим, что с 28 июля 2025 года, после формирования правительства во главе с Юлией Свириденко, должность министра культуры оставалась вакантной.
Это было единственное ведомство, которым временно руководила исполняющая обязанности, не имея при этом нескольких необходимых профильных заместителей.
За что будет отвечать глава Минкульта и вице-премьер по гуманитарным вопросам
Как рассказывала в комментарии РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, Министерство культуры теперь не будет заниматься стратегическими коммуникациями - эту часть передадут Госкомтелерадио. Туда же, скорее всего, перейдут телемарафон, иновещание и "Укринформ", потому что эта структура уже имеет похожие функции.
В Министерстве культуры останется работа, связанная с информационной политикой в контексте евроинтеграции, обязательствами перед ЕС и созданием современного, европейского медиапространства после войны.
Новый министр культуры будет одновременно и вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам. По словам Кравчук, это сделано для лучшей координации всех гуманитарных направлений - культуры, образования, национальной памяти, религиозной политики и тому подобное.
Кравчук подчеркнула, что гуманитарная сфера теперь считается частью национальной безопасности, поэтому ее статус повышается.
Вице-премьер будет координировать также агентства, которые не подчиняются напрямую министерствам (например, Институт национальной памяти или Службу по этнополитике).
Окончательно же распределение функций и полномочий между структурами будет определять Кабинет министров Украины.
Что известно о Татьяне Бережной
Татьяна Бережная родилась 9 января 1989 года в Рогатине Ивано-Франковской области. Она окончила Национальный университет "Киево-Могилянская академия", получив степени бакалавра права и магистра правоведения.
Стажировалась в парламенте Канады как участница Канадско-украинской парламентской программы. Проходила обучение в Украинской школе политических студий, Аспен Институте Киев по программе "Ценности и общество", в Киевской школе экономики по направлению "Government Relations (GR)" и в Лондонской школе экономики и политических наук на курсе "Образование для победы Украины".
Более десяти лет работала адвокатом. В 2022 году стала заместителем тогдашнего министра экономики Юлии Свириденко, которая описывала Бережную как "опытного управленца с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами".
В Министерстве экономики Бережная отвечала за политику в сфере труда и занятости, реформирование трудовых отношений, создание рабочих мест и интеграцию ветеранов в рынок труда.
В июле 2025 года она заняла должность исполняющего обязанности министра культуры. В этом году чиновница также отвечала за представление Украины и реализацию национального павильона на Всемирной выставке 2025 года в Осаке, Япония.
Напомним, что ранее кандидатуру Татьяны Бережной поддержала фракция "Слуга народа".
Также мы писали, что в конце июля Бережную назначили временно исполнять обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций.
Добавим, что в августе 2025-го президент Владимир Зеленский принял решение уволить Бориса Тарасюка с должности постоянного представителя Украины при Совете Европы и назначил на эту должность Николая Точицкого, который ранее занимал должность министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.