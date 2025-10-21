Рада назначила Бережную вице-премьером и министром культуры: что о ней известно

Верховная Рада назначила Татьяну Бережную на должность вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики - министра культуры Украины. "За" проголосовали 266 нардепов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию ВРУ.

Кроме того, 16 - воздержались от голосования, а 31 нардеп не голосовал.

Голосование по фракциям

"Слуга народа" - 180

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 12

"Платформа за жизнь и мир" - 16

"За будущее" - 10

"Голос" - 10

"Доверие" - 16

"Восстановление Украины" - 13

Таким образом, после почти трех месяцев исполнения обязанностей Бережная официально заняла должность министра культуры и стала первой за последние шесть лет вице-премьером по гуманитарным вопросам.

Отметим, что с 28 июля 2025 года, после формирования правительства во главе с Юлией Свириденко, должность министра культуры оставалась вакантной.

Это было единственное ведомство, которым временно руководила исполняющая обязанности, не имея при этом нескольких необходимых профильных заместителей.

За что будет отвечать глава Минкульта и вице-премьер по гуманитарным вопросам

Как рассказывала в комментарии РБК-Украина нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук, Министерство культуры теперь не будет заниматься стратегическими коммуникациями - эту часть передадут Госкомтелерадио. Туда же, скорее всего, перейдут телемарафон, иновещание и "Укринформ", потому что эта структура уже имеет похожие функции.

В Министерстве культуры останется работа, связанная с информационной политикой в контексте евроинтеграции, обязательствами перед ЕС и созданием современного, европейского медиапространства после войны.

Новый министр культуры будет одновременно и вице-премьер-министром по гуманитарным вопросам. По словам Кравчук, это сделано для лучшей координации всех гуманитарных направлений - культуры, образования, национальной памяти, религиозной политики и тому подобное.

Кравчук подчеркнула, что гуманитарная сфера теперь считается частью национальной безопасности, поэтому ее статус повышается.

Вице-премьер будет координировать также агентства, которые не подчиняются напрямую министерствам (например, Институт национальной памяти или Службу по этнополитике).

Окончательно же распределение функций и полномочий между структурами будет определять Кабинет министров Украины.

Что известно о Татьяне Бережной

Татьяна Бережная родилась 9 января 1989 года в Рогатине Ивано-Франковской области. Она окончила Национальный университет "Киево-Могилянская академия", получив степени бакалавра права и магистра правоведения.

Стажировалась в парламенте Канады как участница Канадско-украинской парламентской программы. Проходила обучение в Украинской школе политических студий, Аспен Институте Киев по программе "Ценности и общество", в Киевской школе экономики по направлению "Government Relations (GR)" и в Лондонской школе экономики и политических наук на курсе "Образование для победы Украины".

Более десяти лет работала адвокатом. В 2022 году стала заместителем тогдашнего министра экономики Юлии Свириденко, которая описывала Бережную как "опытного управленца с сильным бэкграундом в госполитике, международных проектах и работе с партнерами".

В Министерстве экономики Бережная отвечала за политику в сфере труда и занятости, реформирование трудовых отношений, создание рабочих мест и интеграцию ветеранов в рынок труда.

В июле 2025 года она заняла должность исполняющего обязанности министра культуры. В этом году чиновница также отвечала за представление Украины и реализацию национального павильона на Всемирной выставке 2025 года в Осаке, Япония.