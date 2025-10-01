Копейки переименуют на шаги: руководство Рады подало законопроект

НБУ предложил переименовать копейки на шаги еще в прошлом году. В Раде наконец зарегистрировали соответствующий законопроект по десоветизации названия разменной монеты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект №14093 .

Проект подали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и его заместители. Поэтому он с высокой вероятностью будет принят.

Авторы законопроекта объясняют, что название "копейка" имеет вражеское, постсоветское и российское происхождение. Тогда как шаг - исконно украинское название, которое употреблялось еще во времена Гетманщины и УНР.

Исторический контекст

Шаг происходит от староукраинского "сяг" - шаг или от слова "шеляг". Это название широко встречается в произведениях Шевченко, Леси Украинки, Котляревского и других классиков.

В 1918 году Центральная Рада даже выпускала разменные деньги номиналом 10-50 шагов. Они находились в обращении до 1919 года, но были отменены большевиками.

Позиция НБУ и ученых

В 2024 году Нацбанк инициировал изменение названия копейки на шаг. Идею поддержали Институт истории Украины, Институт языкознания и Украинский институт национальной памяти.

Среди сторонников - известные историки Сергей Плохий и Александр Алферов, а также общественные деятели и военные.

Финансовый аспект

Законопроект предусматривает постепенный переход без одномоментного изъятия копеек. Монеты "копейка" и "шаг" некоторое время будут находиться в обращении параллельно.

Расходы на изготовление новых монет не увеличатся, поскольку будет использоваться то же оборудование. По оценкам НБУ, дополнительных расходов из бюджета не понадобится.

Что изменится

Смена копейки на шаг станет символическим завершением денежной реформы 1996 года. Она должна способствовать деколонизации и восстановлению национальных традиций в номинации денег.

Принятие закона планируется приурочить к 30-летию введения гривны в 2026 году.

Закон вступит в силу через 2 месяца со дня его опубликования.