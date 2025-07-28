Идеальный фэшн-дуэт: супруги Зинченко покорили элегантными парными образами

Спортивная журналистка Влада Зинченко вместе с мужем, футболистом сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александром Зинченко, появились на светском мероприятии в роскошных вечерних образах, и привлекли внимание модных критиков и поклонников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram пары.
Для вечернего выхода Влада выбрала изящное платье нежно-розового цвета от бренда Alina Sinyavskaya - оно идеально подчеркнуло ее хрупкую фигуру.
Фасон без бретелек с легкой драпировкой и цветочным акцентом на талии добавляет образу романтики и женственности.
Платье имеет элегантный разрез, открывающий стройные ноги. Завершают образ серебристые босоножки на каблуке, небольшая сумочка и деликатные украшения.
Легкие локоны и естественный макияж создают безупречный завершающий штрих.
Александр Зинченко не отставал в стильности: футболист выбрал темно-серый костюм классического кроя, который соединил с черной футболкой - смелое и трендовое решение для вечернего выхода.
Черные кожаные туфли и часы дополнили его современный и уверенный образ.
"Последний раз такие хорошие фото у нас были с нашей свадьбы", - подписали фотографии супруги.
Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций и признаются, что искренне радуются за пару, которая излучает любовь даже через объектив камеры.
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