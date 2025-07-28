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Идеальный фэшн-дуэт: супруги Зинченко покорили элегантными парными образами

Супруги Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Иванна Пашкевич

Спортивная журналистка Влада Зинченко вместе с мужем, футболистом сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александром Зинченко, появились на светском мероприятии в роскошных вечерних образах, и привлекли внимание модных критиков и поклонников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Instagram пары.

Супруги Зинченко покорили парными образами

Для вечернего выхода Влада выбрала изящное платье нежно-розового цвета от бренда Alina Sinyavskaya - оно идеально подчеркнуло ее хрупкую фигуру.

Фасон без бретелек с легкой драпировкой и цветочным акцентом на талии добавляет образу романтики и женственности.

Платье имеет элегантный разрез, открывающий стройные ноги. Завершают образ серебристые босоножки на каблуке, небольшая сумочка и деликатные украшения.

Супруги Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Легкие локоны и естественный макияж создают безупречный завершающий штрих.

Александр Зинченко не отставал в стильности: футболист выбрал темно-серый костюм классического кроя, который соединил с черной футболкой - смелое и трендовое решение для вечернего выхода.

Черные кожаные туфли и часы дополнили его современный и уверенный образ.

"Последний раз такие хорошие фото у нас были с нашей свадьбы", - подписали фотографии супруги.

Супруги Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Реакция фолловеров

Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций и признаются, что искренне радуются за пару, которая излучает любовь даже через объектив камеры.

  • Моя улюблена пара
  • Неперевершені
  • Так схожі між собою!! Гармонійна пара
  • Та ладно. Між весіллям і цими фото були теж суперові кадри
  • Наче кадри з фільму про кохання 
  • Такі щирі… просто мурашки

Супруги Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

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Александр ЗинченкоФутболистыСпортсмены