Идеальный фэшн-дуэт: супруги Зинченко покорили элегантными парными образами

Супруги Зинченко покорили парными образами

Для вечернего выхода Влада выбрала изящное платье нежно-розового цвета от бренда Alina Sinyavskaya - оно идеально подчеркнуло ее хрупкую фигуру.

Фасон без бретелек с легкой драпировкой и цветочным акцентом на талии добавляет образу романтики и женственности.

Платье имеет элегантный разрез, открывающий стройные ноги. Завершают образ серебристые босоножки на каблуке, небольшая сумочка и деликатные украшения.

Супруги Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Легкие локоны и естественный макияж создают безупречный завершающий штрих.

Александр Зинченко не отставал в стильности: футболист выбрал темно-серый костюм классического кроя, который соединил с черной футболкой - смелое и трендовое решение для вечернего выхода.

Черные кожаные туфли и часы дополнили его современный и уверенный образ.

"Последний раз такие хорошие фото у нас были с нашей свадьбы", - подписали фотографии супруги.

Супруги Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Реакция фолловеров

Пользователи соцсетей не сдерживают эмоций и признаются, что искренне радуются за пару, которая излучает любовь даже через объектив камеры.

Моя улюблена пара

Неперевершені

Так схожі між собою!! Гармонійна пара

Та ладно. Між весіллям і цими фото були теж суперові кадри

Наче кадри з фільму про кохання

Такі щирі… просто мурашки

Супруги Зинченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)